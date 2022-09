Alina kävi läpi lähisuhdeväkivallan sovittelun ja kokee, ettei saanut oikeutta: "Olisin kaivannut ihmistä, joka taistelee minun puolestani"

"Olisiko siihen hyvä kirjoittaa, että sä provosoit minua?"

Rauhoittavaa lääkettä ennen sovittelua

Ensin kaksi sovittelutoimen henkilöä juttelivat erikseen sekä Alinan että miehen kanssa. He kertoivat sovitteluprosessista ja toivat esille sen, että he olivat puolueettomia ja auttamassa molempia osapuolia.

Piilotetuista laskuista kertyi yli kuuden tuhannen euron velka

Helsingin poliisi: "Harva haluaa sovitteluun väkivaltatapauksissa"

– Ja jos taas ajatellaan, että on pariskunta, joille on ensi kertaa – syystä tai toisesta – tullut keskinäinen väkivaltatapaus, varsin usein siinä vaiheessa osapuolilla on pyrkimys vielä jatkaa yhteiseloa. Silloin sovittelu äkkiseltään kuulostaa järkevältä, jotta asiassa päästään eteenpäin, Koski sanoo.

– On mahdollista, että siellä pinnan alla on jotakin sellaista, mistä me emme tiedä. Mutta me joudumme pelaamaan niiden realiteettien valossa, mitä meillä on. Eli onko pariskunnalla aikaisempaa väkivaltaa poliisin tai muiden viranomaisten tiedossa, Koski kertoo.