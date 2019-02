Mies vainosi ex-kumppaniaan, seurasi naista kotiin ja kävi tämän työpaikalla – uhri pelkäsi itsensä ja lastensa puolesta: "En uskaltanut mennä työpaikalle hänen takiaan"

Mustasukkainen naisesta

Miehellä oli ollut suhde uhrin kanssa melkein viisi vuotta. Mies kertoi, että molemmilla oli oma asunto ja välillä pari oli eronnutkin useasti, mutta he olivat aina palanneet yhteen.

Henkistä väkivaltaa

Naisen mukaan mies ei halunnut uskoa, että suhde on ohi lopullisesti. Sen vuoksi mies alkoi lähetellä naiselle viestejä. Niissä hän ehdotti naiselle matkoja ja lahjoja.

– Mies ei ole tehnyt minulle fyysistä väkivaltaa, tämä on henkistä. Hän yrittää saada minua seurustelemaan kanssaan, hän uhkailee ja on aiheuttanut minulle ahdistusta, koska on ilmestynyt jopa työpaikalleni tavatakseen minut. En uskaltanut mennä marraskuussa enää yksin salille enkä työpaikalle hänen takiaan, nainen kertoi poliisikuulusteluissa.