Entinen jengijohtaja ja kolmoismurhaaja Lauri "Late" Johansson pääsee elinkautisesta vapaalle jalalle

Johanssonin tilillä on myös muita rikoksia, mukaanlukien törkeä huumausainerikos ja törkeän kiristyksen yritys.

Johansson on ollut murhatuomionsa johdosta vankilassa yli 17 vuotta. Oikeuden mukaan Johanssonin vapauttamista puolsi muun muassa se, että Johansson erosi rikollisjärjestöstä, jonka johtajana hän oli tullut tunnetuksi. Johansson on myös ollut pitkään päihteettä ja osallistunut aktiivisesti opintoihin.

Johansson on eräs tunnetuimmista uskoon tulleista rikollisista, ja oikeus piti tätäkin seikkaa perusteena vapauttamiselle.

Koska Johanssonin rikoshistoria on kuitenkin "poikkeuksellisen raskas", päätti oikeus, että ehdonalainen vapauttaminen on mahdollista vasta vuoden 2020 kesäkuussa, kun Johansson on istunut vankilassa 18 vuotta ja 6 kuukautta.