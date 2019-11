Mies ja rikoskumppani pahoinpitelivät uhrin ja heittivät tämän tiiliskivet jalassa järveen hukkumaan – hovioikeus on päästämässä elinkautista istuvan pois vankilasta hyvän käytöksen vuoksi

Tuomio on alun perin annettu Kuusamon käräjäoikeudessa vuonna 2008. Mies oli saanut elinkautisen tapettuaan rikoskumppaninsa kanssa toisen miehen. Kaksikko oli pahoinpidellyt uhria useaan kertaan rajulla väkivallalla. Lopuksi uhri oli pudotettu tiiliskivet jalkaan sidottuna järveen. Uhri kuoli hukkumalla

Helsingin hovioikeuden mukaan mies on käyttäytynyt vankilassa hyvin. Hän on myös vankila-aikana opiskellut, tehnyt työtä ja sitoutunut päihteettömyyteen. Mies on ollut sijoitettuna jo pitkään avolaitokseen ja kaikki hänen rangaistusajan suunnitelmansa tavoitteet ovat edenneet ja osin myös toteutuneet.