Näin lukijat säästävät energiakustannuksissa – "Harva tätä tekee..."

Sähkösyöpöt pannaan

Vedenlotraus minimiin

– Viileämpiä ja lyhyempiä suihkuja. Säästän vettä niin, että otan kaiken valutetun veden talteen. Niitä käytän kasteluvedeksi kukille ja löylyvedeksi saunaan. Nyt on myös hyvä säästää sähköä kun on valoisaa. Sauna lämpiää tarpeeksi jo 10 minuutissa, sitten pois päältä. Ruokaa tehtäessä olen käyttänyt aina jälkilämpöä hyväksi, varsinkin kun on valurautapannu. Pyykit aina täysinä koneina. Pyykit kuivataan ulkona, ei kuivurissa.