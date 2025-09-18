Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa morsiamen suojamuurit ovat nousseet ylös sulhasen hänelle esittämien kommenttien takia.

Ensitreffit alttarilla -kauden viidennessä jaksossa parien odotukset ja todellisuus alkavat kohdata niin häämatkoilla kuin kotonakin. Jakso on katsottavissa MTV Katsomo+ -tilauksella jo nyt. VARO JUONIPALJASTUKSIA!

Jaksossa Julia kertoo olevansa harmissaan siitä, miten Arttu on kommentoinut hänen ulkonäköään. Hän on herkkä ulkonäköön liittyviin kommentteihin jouduttuaan kiusatuksi ulkonäöstään päiväkodista lukiolaiseksi saakka.

Julia kertoo, että Artun kommentit ovat saaneet hänet nostamaan suojamuurinsa ylös.

– Hän on aika paljon kritisoinut ulkonäköäni, se ei ollut kauhean kivaa, Julia kertoo.

Kommentit ovat liittyneet esimerkiksi Julian hiuksiin ja tatuointeihin.

– Että hän järkyttyi silloin alttarilla minun tatuoinneistani, että hän ei tykkää niistä ja onneksi ne saa piiloon, Julia kertoo kameroille.

– Ulkonäön arviointi on itselleni kova paikka. Hän sanoi, että on ihan kiva ja hän kyllä tykkää, mutta että sinä olet vähän miesmäinen nainen, hän jatkaa.

