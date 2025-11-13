Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa nähdään viimeinen Mitä heille kuuluu nyt? -jakso. Kauden aikana eronneet Arttu ja Julia kohtaavat toisensa pitkästä aikaa.

Ensitreffit alttarilla -parit ja asiantuntijat kokoontuvat vielä kerran yhteen puoli vuotta päätösten jälkeen. Turkulainen Julia ja imatralainen Arttu erosivat kauden aikana eikä heitä nähty kauden päätösjaksossa.

Mitä heille kuuluu nyt? -jaksossa he kuitenkin tapaavat vielä kerran toisensa ja käyvät läpi molempia askarruttaneet asiat.

Julialle eropäätös syntyi erityisesti sen vuoksi, että Arttu kommentoi hänen ulkonäköään. Koulukiusatulle Julialle ikävät kommentit olivat liikaa ja hän puhalsi pelin poikki.

Arttu murtuu kyyneliin kertoessaan Julialle tunteistaan nyt.