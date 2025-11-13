Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa nähdään viimeinen Mitä heille kuuluu nyt? -jakso. Elisa ei osallistu asiantuntijoiden tapaamiseen, mutta hänet nähdään videoviestissä.
Tamperelainen Elisa ja espoolainen Matti erosivat jo kauden aikana. Suurin ongelma parin kohdalla oli erilainen läheisyyden tarve. Elisa koki, että Matti ei osannut antaa hänelle tarpeeksi läheisyyttä. Matti puolestaan ei kokenut tehneensä mitään väärää.