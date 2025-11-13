



Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa nähdään viimeinen Mitä heille kuuluu nyt? -jakso. Elisa ei osallistu asiantuntijoiden tapaamiseen, mutta hänet nähdään videoviestissä. Julkaistu 30 minuuttia sitten Rebeca Romero rebeca.romero@mtv.fi





Ensitreffit alttarilla -parit ja asiantuntijat kokoontuvat yhteen vielä kerran puoli vuotta päätösten jälkeen. Elisa ei osallistunut kuvauksiin. © MTV3 / Banijay Finland

Elisa kertoo videolla, että hän oli ohjelman kuvausten aikana syvästi ahdistunut.

– En olisi ikänä tähän lähtiessäni uskonut, kuinka raskas projekti tämä on. Se valtava pettymys, joka tuli siitä että huomasin jo häämatkalla, että meillä ei ole Matin kanssa mitään muuta yhteistä kuin kuolevaisuus, niin se kaikki ahdistus, pettymys ja vitutus näkyy kyllä minun naamasta koko kauden ajan. Olen ollut valtavan ahdistunut koko tämän projektin ajan, että nyt syksyllä, Elisa kertoo

Elisa ja Matti päätyivät eroon. Elisa ei osallistunut viimeisen jakson kuvauksiin.

Mitä heille kuuluu nyt? -jakso katsottavissa MTV Katsomo+:ssa 13.11. ja MTV Katsomossa 27.11.