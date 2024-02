Ensitreffit-Matti vahvistaa yllätysuutisen MTV:lle – löysi uuden kumppanin rinnalleen: "Olen tavannut ihanan naisen"

– Ensitreffit alttarilla -kokemuksen myötä kaikki oli niin kovin avointa ja julkista, niin nyt nauttii siitä, että tämä on vain meidän kahden välinen juttu niin paljon, kuin se on mahdollista.

– Erothan eivät välttämättä tapahdu niin, että on tietty päivä, kun on tehty ero. Se voi olla hankalaa määritellä, koska sitten on erottu. Mutta ymmärrän kyllä, että sitä on voinut olla vähän hämmentävääkin seurata. Eroprosessit voivat olla pitkiä ja moniulotteisia.