Ensitreffit alttarilla -ohjelman ympärillä käyty somekeskustelu on saanut asiattomia piirteitä. MTV muistuttaa somekommentoinnin pelisäännöistä.

Ensitreffit alttarilla -ohjelman kaikki jaksot ovat jo nähtävillä Katsomo+ -palvelussa. Jaksoista selviää, että vain yksi pari jäi yhteen. Vantaalainen Iina ja tamperelainen Mikko kertovat asiantuntijoille, että he ovat päättäneet jatkaa toisiinsa tutustumista. Mikko ja Iina ovat viimeisessä jaksossa yhä yhdessä.

Somekeskustelu viimeisten jaksojen ympärillä on käynyt kuumana ja saanut ajoittain myös asiattomia piirteitä.

Elisaa ei nähdä kauden viimeisessä jaksossa ollenkaan, mikä on aiheuttanut närkästymistä katsojissa. Somekommentointi Elisan ympärillä on mennyt ajoittain henkilökohtaisuuksiin ja MTV on joutunut välillä sulkemaan Facebook-kommentoinnin.

MTV muistuttaa somekommentoinnin pelisäännöistä.