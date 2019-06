Yli 40 000 raskaan musiikin fania vyöryy tänä viikonloppuna Tuskaan – pääesiintyjä Amorphiksen kitaristi: "Metallimusiikki elää ja voi hyvin – sen kanssa on opittava elämään"

Helsingin Suvilahteen odotetaan yli 40 000:ta raskaan musiikin ystävää viikonlopun aikana. Mikä on Tuskan suosion salaisuus?

– Tämä on paras festari. Täällä on hyvä meininki. Vaikkei täällä ois aina hyviä bändejä, mitä ihan rakastaa, niin täällä on aina hyvä fiilis, kertoo Tuskassa jo useita kertoja käynyt Eveliina MTV Uutiset Livelle.