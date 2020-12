Ensi viikon EU-huippukokoukseen kasautuu suuria odotuksia – puheenjohtaja Michel: "Kissa ja hiiri -leikin on loputtava"

EU:n huippukokouksia johtavan Charles Michelin mukaan Turkki-suhteesta keskustellaan huippukokouksessa ja EU on valmis tarttumaan käytettävissä oleviin keinoihin.

Michel muistutti, että EU on aiemmin syksyllä tarjonnut Turkille yhteistyön mahdollisuutta, mutta yhteistyön toteutumiseksi Turkin olisi lopetettava yksipuolinen uhittelu ja noudatettava kansainvälisiä sitoumuksia ja yhteisiä sääntöjä.

– Kissa ja hiiri -leikin on loputtava, Michel linjasi tämänaamuisessa lehdistötilaisuudessaan.

Itäisellä Välimerellä jännitteet ovat tänä vuonna kiristyneet kiisteltyjen kaasuetsintöjen vuoksi. Kreikan mukaan Turkki on etsinyt kaasua Kreikalle kuuluvilta vesialueilta.

Brysselissä ensi torstaina alkavaan huippukokoukseen on ladattu etukäteen paljon odotuksia. Kokouksen alla jännitetään sitä, syntyykö EU:n ja Britannian kauppasopimusneuvotteluissa tuloksia ja pystytäänkö EU:n monivuotista budjettia ja elpymispakettia pidättelevä oikeusvaltiokiista ratkaisemaan.

Puola väläytti mahdollisuutta kompromissiin

EU:ssa on viime viikot selvitelty vaikeaa kiistaa, kun Unkari ja Puola estivät marraskuussa EU:n monivuotisen budjetin ja 750 miljardin euron elpymispaketin etenemisen, koska ne vastustavat kokonaisuuteen kuuluvaa oikeusvaltiomekanismia.

– On pelkoa siitä, että tätä mekanismia käytettäisiin mielivaltaisella tavalla. On katsottava, pystymmekö tyynnyttämään ihmisten mieliä, sillä oikeusvaltion ideahan on mielivaltaisuuden vastakohta, Michel sanoi.