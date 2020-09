Tälle viikolle aiottu EU-huippukokous siirtyy ensi viikolle – Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Michel koronakaranteenissa

Tälle viikolle suunniteltu EU-maiden johtajien huippukokous on siirretty ensi viikolle, kertoo Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan tiedottaja Twitterissä. Puheenjohtaja Charles Michel on joutunut koronakaranteeniin, koska hänen kanssaan työskennelleellä turvahenkilöllä on todettu koronavirustartunta.