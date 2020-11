Muilta jäsenmailta ei heru ymmärrystä EU:n rahapaketin etenemisen estäneille Unkarille ja Puolalle

EU:n monivuotisen budjetin ja 750 miljardin euron elpymispaketin hyväksyminen on tyssännyt esteeseen, sillä Unkari ja Puola eivät ole antaneet yksimielisyyttä vaativalle hyväksynnälle tukeaan.

Kokonaisuus on hyväksyttävä sekä jäsenmaita edustavassa neuvostossa että EU-parlamentissa ennen kuin EU-maat voivat saada käyttöönsä tuiki tärkeät varat koronapandemian aiheuttamasta talouskriisistä toipumiseen.

– Valokeila osoittaa nyt Unkariin ja Puolaan. Me odotamme heiltä ymmärrystä sille, että tämä on yksi kokonaisuus, jossa oikeusvaltiomekanismi on oleellinen ja tärkeä osa.