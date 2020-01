Miksi työllisyys ja työttömyys ovat kasvaneet Suomessa yhtä aikaa? Ekonomisti kertoo syyn: "Se mahdollistaa"

Samanaikaisesti työttömyys on kasvanut 18 000 suomalaisen edestä.

Miten yhtälö on mahdollinen? Kaiken takana on työvoiman kasvu, kertoo STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainà.

– Työvoima on kasvanut, ja se mahdollistaa sen, että on sekä enemmän työllisiä että työttömiä, Lainà tiivistää.

– En tiedä, onko tässä harjoitettu yrittäjämyönteistä politiikkaa vai mikä se syy on, mutta nimenomaan yrittäjiä on tullut reilusti enemmän, Lainà miettii.

"Ei todennäköisesti hallituksen ansiota"

– Pitkästä aikaa positiivinen lukema. Työllisyysasteen trendiluku spurttasi edellisen julkaisun eli marraskuun 72,6 prosentista nyt 73 prosenttiin. Trendi on taas pienen notkahduksen jälkeen nouseva, Kotamäki arvioi.

Ensi keskiviikkona konkreettisia keinoja?

Tuolloin työministeri Tuula Haataisella (sd.) pitäisi siis jo olla jonkinlaisia keinoja esiteltävänään. Mediatietojen mukaan keinoja pohtineiden työllisyysryhmien toiminta on takkuillut, mutta esillä on pidetty esimerkiksi kotihoidon tuen leikkaamista ja työttömyysputken poistamista.

– Tehtävä on muuttunut taas mahdollisemmaksi. Päätöksiä on kuitenkin saatava aikaan – ja mitä pikemmin, sen parempi. Niitä on toistaiseksi vain odoteltu, Kotamäki arvostelee.