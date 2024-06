Ennallistamisasetus huolettaa maanomistajia: "Onko vaara, että metsät sosialisoidaan?"

EU:n ympäristöneuvosto hyväksyi ennallistamisasetuksen tänään pitkän väännön jälkeen Itävallan ympäristöministerin käännyttyä kannattamaan asetusta. Asetuksen keskeinen tavoite on, että EU-maat toimivat luontokadon pysäyttämiseksi eli luonnon monimuotoisuuden puolesta.

Suomi äänesti ilmasto- ja ympäristöministeri Kai Mykkäsen (Kok.) asetusta vastaan, sillä hallitus on pitänyt sen kustannuksia liian korkeina.

– Päätös on ollut alusta asti huonosti valmisteltu, huonoa lainsäädäntöä, tehoton ja kallis, Marttila sanoo.

Maanomistajat pohtivat vaikutuksia

Marttilan mukaan ennallistamisasetus on puhuttanut suomalaisia maanomistajia koko sen käsittelyn ajan.

Karoliina Niemi toteaa, että nyt kun päätös asetuksesta on tehty, on tärkeää suunnata katse tulevaan.

– Luonnon monimuotoisuuden edistäminen on metsäteollisuudelle tärkeä asia. Toki sinne asetukseen jäi haasteellisia kohtia, mutta nyt meidän katse on eteenpäin. Me katsomme sitä, miten tätä lähdetään kansallisesti toimeenpanemaan.