Trumpin tärkeän liittolaisen Mitch McConnellin uskotaan jatkavan Yhdysvaltain senaatissa

Edustajainhuone on ollut Trumpin presidenttikauden aikana demokraattien hallinnassa, kun taas senaatissa on ollut republikaanienemmistö. Puoluejaot kongressissa vaikuttavat paljon siihen, miten tuleva presidentti voi saada päätöksiään läpi.

Coloradossa ensimmäinen paikka puolueelta toiselle

Ihmisoikeuslegendan paikka jäämässä demokraateille

Myös edustajainhuoneen paikoista on alkanut tulla laajemmin tietoa. Uutiskanava CNN kertoo, että edustajainhuoneeseen on nousemassa Nikema Williams, jonka on määrä edustaa Georgian osavaltiota.

Greene on vannonut olevansa Trumpin vahvin liittolainen kongressissa ja tavoitteli paikkaa iskulauseella "Pelasta Amerikka, pysäytä sosialismi". Hän on myös muun muassa kuvaillut valkoihoisten miesten olevan kaikkein syrjityin ihmisryhmä Yhdysvalloissa.

Delawaren senaattiin transedustaja

Jaossa on ollut osassa osavaltioita myös paikallishallinnon paikkoja. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asioita seuraavan Them-julkaisun mukaan ihmisoikeusaktivisti Sarah McBridesta on tulossa ensimmäinen avoimesti transsukupuolinen osavaltion senaatin jäsen.

Vox-uutissivuston mukaan McBride on jatkossa maan korkea-arvoisin transsukupuolinen päättäjä. 30-vuotias McBride on Voxin mukaan luonut uraa keskittyen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvon varmistamiseen ja tehnyt työtä muun muassa Human Rights Campaign -järjestön ja Equality Delawaren riveissä. Lisäksi hän on työskennellyt myös Delawaren entisen kuvernöörin Jack Markellin ja osavaltion entisen oikeusministerin Beau Bidenin vaalikampanjoissa.