Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin on vajaat kaksi vuotta – demokraattien ehdokaskilpailu alkaa saada vauhtia

Demokraatit valitsevat presidenttiehdokkaansa puoluekokouksessaan kesäkuussa 2020. Tämän hetkisten näkyvimpien ehdokkaiden joukossa on useita naisia.



Senaattiin Minnesotasta ponnistanutta Amy Klobucharia pidetään maltillisena poliitikkona. 58-vuotias entinen syyttäjä ja lakinainen on profiloitunut kongressissa muun muassa maatalouskysymyksissä, hän on vastustanut presidentti Donald Trumpin tariffipolitiikan vaikutuksia maataloustuottajille.



Viime vuonna Klobuchar haastoi ärhäkästi Trumpin korkeimman oikeuden tuomariehdokasta Brett Kavanaughia senaatin kuulemisessa. Tämä nosti häntä esiin seksuaalista häirintää vastustavana poliitikkona. Klobucharin toisaalta kerrotaan muun muassa teettäneen avustajakunnallaan pyykkinsä pesua.



Warren ja Trump nokikkain

Eilen ehdokkuudestaan ilmoitti massachusettsilainen senaattori Elizabeth Warren. 69-vuotias Warren kuuluu demokraattien edistysmieliseksi kutsuttuun siipeen. Hän ajaa muun muassa työntekijöiden oikeuksia ja nykyistä kattavampaa kansallista terveydenhuoltoa.



Trump on kutsunut Warrenia pilkallisesti Pocahontasiksi ja haukkunut huijariksi.



Warren oli vuosia sitten sanonut, että hän polveutuu Amerikan alkuperäiskansoista. Warren teetätti dna-testin, jonka mukaan hänen esivanhemmissaan on ollut cherokee kuudesta kymmeneen sukupolvea sitten. Sittemmin hän on pyytänyt anteeksi cherokee-yhteisöltä.



Juristisenaattorit profiloituvat terveydenhuollossa ja hallinnossa

Kaksi muuta näkyvämpää naissenaattoria ovat Kamala Harris Kalifoniasta ja Kirsten Gillibrand New Yorkista.



54-vuotiaalla Harrisilla on takanaan oikeustieteen opinnot, hän on toiminut syyttäjänä San Franciscossa. Tummaihoinen Harris on keskittynyt kongressissa terveydenhuollon uudistamiseen ja vähemmistöjen oikeuksiin.



Neljäs naissenaattori Gillibrand on poliittisesti keskitien kulkija 52-vuotias juristi, joka on profiloitunut tasa-arvokysymyksissä, taloudessa ja hallinnon läpinäkyvyyden edistäjänä.



Kongressin edustajainhuoneesta demokraattien ehdokkaaksi on ilmoittautunut Amerikan samoalla syntynyt Tulsi Gabbard. 37-vuotias Gabbard. on entinen sotilas, joka on arvostellut maansa ulkopolitiikkaa Irakissa ja Syyriassa.



Myös useita miespoliitikkoja on jo kisassa mukana, yksikään heistä ei kuitenkaan ole juurikaan tunnettu maansa rajojen ulkopuolella.



Vegaani Booker opiskeli Clintonin tavoin Oxfordissa

Cary Booker on 49-vuotias senaattori New Jerseystä. Tummaihoinen Booker, joka jo kiertää osavaltioita kannatusta kerääkseen. Tämän viikonlopun hän on symbolisesti tärkeässä Iowassa, mistä ehdokkaiden kisa kohti Valkoista taloa alkaa.



Lakia opiskellut liberaali Booker pitää esillä muun muassa vähemmistöjen työllistymistä ja kohtelua oikeuslaitoksissa ja vankiloissa. Vegaani Booker on opiskellut Rhodes-stipendillä Oxfordissa, kuten aikoinaan opiskeli Bill Clinton.



Rhodes-stipendillä Oxfordissa on opiskellut myös 37-vuotias Peter Buttigieg.



Hän on pormestarina indianalaisessa South Bendissä. Yhdysvaltain asevoimissa Afganistanissa palvelut Buttigieg on avoimesti homoseksuaali. Hän on keskittynyt pormestarina niin asuntopolitiikkaan kuin liikennekysymyksiin.



Meksikolaistaustainen Castro entinen Obaman ministeri

Julián Castro toimi Barack Obaman hallinnossa asuntoministerinä, sitä ennen San Antonion pormestarina.



Castron sukutausta on meksikolainen. Teksasilainen 44-vuotias Castro on oikeustieteen tohtori Harvardista, joka on puhunut yleisen terveydenhuollon puolesta ja siirtolaispolitiikan uudistamisesta.



John Delaney on kotoisin Marylandista, jota edusti edustajainhuoneessa vuosina 2013-2019. 55-vuotias Delaney on opiskellut lakia monen muun demokraattiehdokkaan tavoin, mutta hän toimii yrityselämässä.



Edustajainhuoneessa Delaney teki lakialoitteen vaalipiirien rajoilla politikointia (gerrymandering) vastaan. Delaney oli ensimmäinen valtakunnan tason politiikkaan osallistunut demokraatti, joka ilmoitti lähtevänsä presidenttikisaan.



Joe Bidenilla kentän vankka tuki

Demokraattien kisaan lähtenee vielä muitakin kuin yllä mainitut poliitikot.



Spekulaatioissa on noussut esiin kaksi maailmallakin hyvin tunnettua henkilöä, entinen varapresidentti Joe Biden ja liikemies, miljardööri, New Yorkin kaupungin entinen pormestari Michael Bloomberg.



Uutiskanava CNN:n aiemmin tällä viikolla tekemän mielipidemittauksen mukaan demokraattiäänestäjistä tai demokraatteihin kallellaan olevista äänestäjistä yli kuusi kymmenestä haluaa Bidenin hyppäävän mukaan kandidaattijunaan.

Republikaanien puolella Donald Trump on ilmoittanut halunsa jatkaa Valkoisessa talossa.



Haastetaanko Trump?

Vaikka Trumpilla on republikaanien riveissä vankka tuki, kaikki eivät ole tyytyväisiä häneen.