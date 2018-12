Energiavarmuuden merkitys turvallisuudelle on noussut entisestään – Baltia luopumassa Venäjän sähköstä

Muun muassa erilaisten lennokkien yleistyminen aiheuttaa uusia turvallisuusriskejä. Myös energiavarmuuden rooli turvallisuudelle on entisestään noussut Suomen lähialueilla. Kaikki Baltian maat aikovat irtautua Venäjän sähköstä vuoteen 2025 mennessä.

Euroopan Hybridiosaamiskeskuksessa on tehty haavoittuvuusarviot tämän tyyppisten tilanteiden varalle. Avainteemat ovat energiansaannin lisäksi merenkulun haavoittuvuudet, lennokit eli dronet sekä lainsäädäntö. Jatkuvasti yleistyviä lennokkeja voitaisiin käyttää ainakin aseena tai vakoilun välineenä. Sääntely on vielä alkutekijöissään.

Kenties vielä akuutimpi kysymys on kuitenkin energia.

Ei sotatoimia vaan hybridivaikuttamista



Helsingissä toimivan hybridiosaamiskeskuksen haavoittuvuus- ja resilienssiohjelman johtaja Jukka Savolainen pitää hyvänä asiana että hybridiuhkien riskeihin on havahduttu eri puolilla Eurooppaa.

– On oivallettu että nyt on menossa uusi aikakausi, jossa saatetaan poliittisin tarkoitusperiin käyttää erilaisia hybriditoimia. Ne voivat olla erilaisia haitantekotemppuja, jotka tapahtuvat osittain huomaamatta, osittain niin että tekijää ei pystytä nimeämään lainkaan - ja ainakin niin että niitä ei pidettäisi sotatoimina, Savolainen kuvailee.

Baltia huolissaan energiariippuvaisuudestaan



Energiariskit on oivallettu muuallakin. Baltian maat ovat yhdessä päättäneet irtautua Venäjän sähköverkosta kokonaan ja liittyä Puolan kautta Keski-Euroopan sähköjärjestelmään. Vuosia valmisteilla oleva hanke on poliittisesti perusteltu, vaikea ja kallis. Irtautumisen on tarkoitus toteutua vuoteen 2025 mennessä.