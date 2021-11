Emil Larmi palasi rapakon takaa SM-liigatähdeksi, Pohjois-Amerikan vaikeat vuodet tarjosivat tärkeitä oppeja – "Se oli turhauttavaa"

Keväällä 2019 HPK:n sensaatiomaisesti Suomen mestaruuteen torjunut Larmi lähti tavoittelemaan unelmiaan Pohjois-Amerikkaan NHL-seura Pittsburgh Penguinsin organisaatioon. Rapakon takana Larmi joutui kuitenkin kokemaan haasteita ja matkaan tarttui monenlaisia elämänoppeja.

Kahden Pohjois-Amerikassa vietetyn kauden jälkeen Larmi suuntasi takaisin Suomeen. Osoitteeksi valikoitui Lahti ja Pelicans. Edessä oli paluu kotiin.

Alkukauden aikana Larmi on osoittanut olevansa yhä huippuvahti SM-liigassa. Pelaaminen kotikaupungissa on tuntunut hyvältä. Larmi on kopannut kiekkoja 12 pelaamansa ottelun aikana 91,7 prosentin varmuudella.

– Olen nauttinut ja on tuntunut siltä, että homma toimii. Täytyy antaa kredittiä myös sille, miten me olemme tuolla pelanneet. Se on ihan sama, kuka on maalissa, jos joukkueella ei hommat toimi. Ei siinä tilastot näytä hyvältä. Tilastoista tosi iso osa menee joukkueelle. Kyllä nostan siihen suuntaan hattua, Larmi hymyilee C Moren haastattelussa.

Lahti on ollut aina Larmille erityinen paikka. Lahtelaissyntyinen kassari murtautui kuitenkin SM-liigakaukaloihin HPK:n paidassa. Lahdessa pelaaminen on kuitenkin aina ollut Larmille erityistä.

– Aina, kun on tullut Lahteen pelaamaan, siinä on ollut aina paljonkin ekstraa, ehkä vähän liikaakin. Ikinä ei ole hommat menneet hyvin. Ensimmäiset voitot Lahdessa tuli tältä kaudelta. Siksi tänne tulin. Tuntuu hyvältä pelata täällä. Tuntuu kodilta niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, Larmi naurahtaa.

Nuorena poikana Larmi on istunut Isku Areenan lehtereillä ja toivonut jonain päivänä pelaavansa Pelicans-paidassa SM-liigaa. Tänä syksynä tuo haave toteutui.

– Siitä on haaveiltu. Sen takia tätä hommaa on tehty. Tämä ei ole ehkä minun lopullinen maalini, mutta tämä on oikeasti iso juttu siihen, mitä se pikku-Emil on joskus haaveillut.

Pohjois-Amerikan haastavat vuodet opettivat

Kaksi edellistä kautta eivät ole olleet Larmille helppoja. NHL-unelmaansa Pittsburghissa tavoitellut Larmi ei onnistunut murtautumaan NHL-miehistöön ja peliaika oli kortilla farmisarjoissakin.

Kaksivuotisen sopimuksen päätyttyä Larmi halusi suunnata kotiin. Matkalaukkuun mahtui kuitenkin tärkeitä oppeja niin pelillisesti kuin muutoinkin.

– Tietyllä tavalla arvojärjestys elämässä on kehittynyt. Jääkiekko on iso osa minun elämääni, mutta ei kuitenkaan ihan kaikki. Läheiset ja perhe ympärillä ovat sellaisia asioita, joita on alkanut yhä enemmän arvostaa, Larmi kertoo.

Pelillisestikin matkaan tarttui uusia juttuja. Ylimääräinen sählääminen on jäänyt pois ja tolppien välissä operoi nyt rauhallisempi maalivahti.

– Minun pelaamiseni on paljon fiksumpaa. Siellä on vähän turhaakin työtä tehnyt aikaisemmin. Se selkeyttää tosi paljon minun hommaani. Tietty tasapaino on löytynyt siihen omaan peliin, Larmi summaa.

Larmi sai kokea Pohjois-Amerikassa kiekkomaailman raadollisuuden. Kun peliaika oli kortilla, halusi suomalaisvahti harjoitella kehittyäkseen pelaajana, mikä puolestaan aiheutti välillä sanaharkkaa Larmin ja fysiikkavalmentajien välille, koska raskasta harjoittelua kauden aikana pyrittiin välttämään.

Kokemukset ovat saaneet Larmin arvostamaan suomalaista kiekkokulttuuria ja harjoittelua.

– Se oli siellä jopa paikoin turhauttavaa. Poljetaanko tässä sitten paikoillaan, jos ei pääse pelaamaan eikä oikein treenaamaankaan? Se on hienoa, että täällä uskalletaan treenata ja viedä yksilöitä eteenpäin. Täällä välitetään pelaajasta niin ihmisenä kuin jääkiekkoilijana, Larmi kertoo.

Paluu Lahteen oli helppo päätös

Kun kaksivuotinen sopimus Pittsburghin kanssa umpeutui, halusi Larmi kääntää katseensa Eurooppaan. Larmi sai kuulla Pelicansin kiinnostuksesta ja kipinä syttyi nopeasti. Lahteen saatu positiivinen ilmapiiri houkutteli suomalaisvahdin takaisin kotiin.

– Se ei ollut kovin pitkä prosessi. Yhteinen sävel löytyi. Se, että miten täällä on vaikeampien vuosien jälkeen todella hyvä pöhinä, oli todella houkuttelevaa itselle. Olen tyytyväinen, että pääsin mukaan, Larmi myhäilee.