Elsi Sloan haluaa tehdä laadukasta lesboilua teatteriin: "Toki on kömpelöitäkin hetkiä"

0:32imgKatso myös: Elsi Sloan otti näkyvästi kantaa hallituksen leikkauksiin, jotka kohdistuisivat av-alaan
Julkaistu 06.09.2025 14:02
Toimittajan kuva
Teresia Jokela

teresia.jokela@mtv.fi

Näyttelijä Elsi Sloan nähdään Kuningatarnäytelmässä kuningatar Kristiinana, joka sanoi 1600-luvulla olevansa sekä mies että nainen. 

Näyttelijä-muusikko Elsi Sloan, 25, nähdään tänä syksynä Kuningatarnäytelmässä kuningatar Kristiinan roolissa Helsingin kaupunginteatterissa. Kristiina oli Ruotsissa 1600-luvulla elänyt varsin seurattu henkilö, joka sanoi olevansa sekä mies että nainen. 

Sloanin mukaan näytelmässä tehdään ”laadukasta lesboilua teatteriin”. 

– Yleensä lesboilu on laadukkaampaa, kun sitä tekevät lesbot kuin jos sitä tekevät heterot tai miestekijät. Niissä intiimikohtauksissa, joissa olen Aino Sirjen kanssa, joka on myös queer, meille on ollut tärkeää tehdä ne rauhassa ja sillä tavalla, että ne tuntuvat meistä aidoilta. Ja että niitä kohtauksia on kiva tehdä, Sloan kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Samaan aikaan intiimikohtaukset teatterilavalla tuntuvat Sloanista myös kiusallisilta. 

– Toki niissä on myös kömpelöitä hetkiä, koska onhan se nyt seksistä todella outo representaatio, jos kaikki on helvetin sujuvaa. Seksi on usein todella höpöä, Sloan kuvaili. 

Sloanin on voinut nähdä myös vuoden 2022 elokuvissa Outo kesä ja Sydänpeto.

Alta voit katsoa haastattelun kokonaisuudessaan.

16:43imgElsi Sloan tunnetaan myös muusikkona, joka tekee artpoppia.

Lisää aiheesta:

Näyttelijä Eero Milonoff kertoo intiimikohtausten esittämisestä uutuuselokuvassa: "Luottamus syntyy yhä vahvemmin"Tamara Lund menehtyi 15 vuotta sitten, tytär saa yhä kuulla kommentteja äidistään – Maria Lund kertoo hulvattomasta kohtaamisesta Baba Lybeckin haastattelussaJos tummaihoista näyttelijää ei löydetä, koko esitys voidaan jättää tekemättä – Gimmel-yhtyeestäkin tunnettu näyttelijä Ushma: "Nämä ovat vaarallisia kysymyksiä"Seela Sella paljastaa hämmentävän syyn, miksi lähti mukaan uutuuselokuvaan: "Ihmiset luulevat, että olen…"Alina Tomnikov kertoo venäläissarja Ekaterinan kuvauksista: "Kuvauspaikalla on aika kiihkeä tunnelma"Salkkarit-kaunotar intohimoisesta kohtauksesta: Kuin tanssia naisen kanssa
Viiden jälkeenMusiikkiKulttuuri

Tuoreimmat aiheesta

Viiden jälkeen