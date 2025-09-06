Elsi Sloan haluaa tehdä laadukasta lesboilua teatteriin: "Toki on kömpelöitäkin hetkiä"

Näyttelijä Elsi Sloan nähdään Kuningatarnäytelmässä kuningatar Kristiinana, joka sanoi 1600-luvulla olevansa sekä mies että nainen.

Näyttelijä-muusikko Elsi Sloan, 25, nähdään tänä syksynä Kuningatarnäytelmässä kuningatar Kristiinan roolissa Helsingin kaupunginteatterissa. Kristiina oli Ruotsissa 1600-luvulla elänyt varsin seurattu henkilö, joka sanoi olevansa sekä mies että nainen.

Sloanin mukaan näytelmässä tehdään ”laadukasta lesboilua teatteriin”.

– Yleensä lesboilu on laadukkaampaa, kun sitä tekevät lesbot kuin jos sitä tekevät heterot tai miestekijät. Niissä intiimikohtauksissa, joissa olen Aino Sirjen kanssa, joka on myös queer, meille on ollut tärkeää tehdä ne rauhassa ja sillä tavalla, että ne tuntuvat meistä aidoilta. Ja että niitä kohtauksia on kiva tehdä, Sloan kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Samaan aikaan intiimikohtaukset teatterilavalla tuntuvat Sloanista myös kiusallisilta.

– Toki niissä on myös kömpelöitä hetkiä, koska onhan se nyt seksistä todella outo representaatio, jos kaikki on helvetin sujuvaa. Seksi on usein todella höpöä, Sloan kuvaili.

Sloanin on voinut nähdä myös vuoden 2022 elokuvissa Outo kesä ja Sydänpeto.

Alta voit katsoa haastattelun kokonaisuudessaan.

16:43 Elsi Sloan tunnetaan myös muusikkona, joka tekee artpoppia.