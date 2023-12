Näyttelijä Eero Milonoff kertoo intiimikohtausten esittämisestä uutuuselokuvassa: "Luottamus syntyy yhä vahvemmin"

Selma Vilhusen ohjaama ja käsikirjoittama Neljä pientä aikuista -elokuva saa ensi-iltansa 27. joulukuuta. Elokuva kertoo Juuliasta joka saa tietää, että hänen pitkäaikaisella puolisollaan Matiaksella on sivusuhde Ennin kanssa. Sivusuhteen tultua ilmi pari päättää avata avioliittonsa muille suhteille.

Polyamoriaan sukeltavan elokuvan pääosissa nähdään näyttelijät Alma Pöysti, Eero Milonoff, Oona Airola ja Pietu Wikström.

Elokuvan ohjaaja-käsikirjoittaja Selma Vilhunen ja näyttelijä Eero Milonoff vierailivat torstaina 21. joulukuuta Viiden jälkeen -ohjelman erikoishaastattelussa. Milonoff kertoi haastattelussa elokuvan roolihahmostaan Matiaksesta.

– Hän on pappi, elänyt vaimonsa kanssa pitkässä avioliitossa jo toistakymmentä vuotta, heillä on yksi kouluikäinen poika. Matias on elämässään keski-iän kynnyksellä ja ura on vahvassa vaiheessa, hänestä on mahdollisesti tulossa uusi kirkkoherra. Aika stabiili ja vahva vaihe elämässä. Tämä (sivusuhde) kriiseyttää heidän avioliittonsa ja elämänsä, Milonoff kertoi.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Haastattelussa keskustelunaiheeksi nousivat myös elokuvan lukuisat seksikohtaukset. Viiden jälkeen -juontaja Ripsa Koskinen-Papunen kysyi Vilhuselta, oliko aiheen kannalta välttämätöntä, että elokuvassa on paljon intiimikohtauksia.

– Kyllä minä ajattelin, että tässä kerromme näistä ihmisistä sellaisia asioita, että heidän läheisyytensä on iso osa tarinaa ja sitä, millä tavalla kerromme heidän välisistään suhteista. Seksikohtaukset voivat olla tosi kiinnostavia, ja niissä voi kertoa olennaisia asioita ihmisistä silloin, kun ne palvelevat tarinaa ja ovat perusteltuja, Vilhunen sanoi.

Milonoffin mukaan kuvauksissa käytettiin intiimikoordinaattoreita, eli ammattilaisia, joiden tehtävänä on koreografioida ja koordinoida läheisyyttä esimerkiksi alaston- ja seksikohtauksissa. Hänen mielestään on positiivista, että intiimikoordinaattoreista on tullut entistä vahvempi osa elokuvatuotantoja.

– Se palvelee koko ryhmää. Kun mennään intiimikohtauksiin, jotka eivät välttämättä ole pelkästään seksikohtauksia, niin se on kaikille siellä oleville vielä herkempää. Silloin, kun se on harjoiteltua ja on käyty läpi ja luotu kehys sille kaikelle, niin silloin se vapauttaa kaikkia siihen itse tekemiseen, Milonoff kertoi.

Milonoff kertoi, että intiimikohtauksia käydään intiimikoordinaattoreiden kanssa läpi jo ennen kuvauksia. Silloin vastanäyttelijän kanssa tutustutaan ja puhutaan tulevia kohtauksia ja omia tuntemuksia auki.

– Esimerkiksi, että missä minun kehossani on paikka, joka on herkempi ja jota en halua koskettavan, mitkä alueet ovat sellaisia, mihin saa koskea. Sitä kautta luottamus syntyy yhä vahvemmin. Se on myös teknistä tekemistä, eli täytyy ymmärtää, että siinä ympärillä on valtava määrä muita ihmisiä, hän sanoi.