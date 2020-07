Jos tummaihoista näyttelijää ei löydetä, koko esitys voidaan jättää tekemättä – Gimmel-yhtyeestäkin tunnettu näyttelijä Ushma: "Nämä ovat vaarallisia kysymyksiä"

Pop-yhtye Gimmelistä tunnettu Ushma Karnani on teatterikorkeakoulun käynyt ammattinäyttelijä, joka nähtiin huippumenestyksen Lahden kaupunginteatterissa saaneessa Nunnia ja konnia -musikaalissa.

Näytelmät luupin alla – syynä kova kritiikki

Kulttuurisesta omimisesta käydään yksityiskohtaista ja kiivasta keskustelua, jonka Ushma Karnani on pannut merkille. Onko seurauksena liiallinen varovaisuus?

– Nämä ovat niin vaarallisia kysymyksiä näinä aikoina. En minä tiedä: ehkä se on sellaista, että väännetään ja näsäviisastellaan. Mielestäni on kyllä hyvä olla hyvin varovainen ja tietoinen, mitä tekee.

– Jos me tarkastelemme jonkin vähemmistön tarinaa vaikka lavalla improssa, ollaan hirmu herkillä. Kaiken pitää lähteä siitä, että kunnioitan omaa roolityötäni ja hahmon tarinaa niin paljon, että puhun sen puolesta.

Pienessä maassa rajallisesti näyttelijöitä

Suomen Kansallisteatterissa roolituksiin perehdytään huolellisesti. On käynyt niinkin, että näytelmä on jätetty toteuttamatta, koska sopivaa näyttelijää ei ole löydetty. Suomi on pieni maa.