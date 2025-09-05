Vahva ehdokas seuraavaan presidenttikisaan – Kalifornian kuvernööri käy Trumpia vastaan Trumpin omilla aseilla

MTV Uutisten kirjeenvaihtajan mukaan värikkäästi viestivä Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom saattaa hyvinkin olla mukana Yhdysvaltain seuraavissa presidentinvaaleissa.

Sosiaalisessa mediassa on voinut törmätä kalifornialaisen demokraattien kuvernöörin Gavin Newsomin julkaisuihin, joiden sävy vaikuttaa ”presidentillisen” tutulta.

Newsom pilkkaa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia tämän omilla keinoilla. Hän esimerkiksi vastaa nimittelyyn ja liioitteluun omilla tekoälymeemeillä ja parodioilla. Newsomin mukaan Trumpille ja hänen kannattajilleen voi hyvin syöttää heidän omaa lääkettään. Newsom onkin onnistunut ärsyttämään Trumpia useaan otteeseen.

Nokittelu jatkunut vuosia

MTV Uutisten Yhdysvaltojen kirjeenvaihtaja Mari Karppinen sanoo Newsomin olevan vahva demokraattien ehdokas seuraavaan presidenttikisaan vuonna 2028.

– Kun katsoo demokraattien vaihtoehtoja, näyttää Newsom yhdeltä vahvimmista ehdokkaista. Hänellä veikataankin olevan aikomus pyrkiä vuoden 2028 presidentinvaaleihin. Toki ne ovat kaukana, mutta Yhdysvalloissa kampanjointi aloitetaan ajoissa, Karppinen arvioi Viiden jälkeen -ohjelmassa perjantaina.

Karppisen mukaan Trump ja Newsom ovat nokitelleet jo vuosia, mutta sanansäilän käyttö kärjistyi sen jälkeen kun Trump lähetti liittovaltion joukot Los Angelesin mielenosoituksiin ilman kuvernöörin pyyntöä. Oikeus totesi toimen laittomaksi hiljattain.

Lue myös: Tuomari vaati Trumpia palauttamaan kansalliskaartin hallinta Kalifornialle

Trumppilainen viestintä valuu Suomeenkin

Poliittisen viestinnän tutkija Elisa Kannasto Seinäjoen ammattikorkeakoulusta sanoo, että trumppilainen viestintä on rantautunut myös Suomeen.

– Meille (Trumpin viestintä) näyttäytyy viihteellisenä, mutta kyllä meillekin on astunut politiikkaan palon negatiivisempi ilmapiiri ja vastustaja mollataan ja lähdetään siitä mitä muut tekevät väärin eikä siitä, mitä me teemme paremmin.

Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta.