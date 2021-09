Elokuva-ala iloitsee! Hallituksen uusi strategia pitää ovet auki: "On itsestään selvää, että meitä on rajoitettu turhaan"

– Hallitus pyrkii siihen, että kaikista rajoituksista luovutaan ja pidetään yhteiskunta auki. Me olemme hyvin ilahtuneita siitä, että tällainen tahtotila on ilmoitettu, iloitsee MTV:n Uutisaamussa vieraillut Suomen Filmikamari ry:n toimitusjohtaja Tero Koistinen.

Taulukossa elokuvateatterit luokitellaan vähäisen riskin tilanteisiin, kun istumapaikat on määritelty. Uuden strategian myötä vähäisen riskin tilanteita ei pyritä enää rajoittamaan, vaikka alueella tulisikin tartuntaryppäitä.

Koistinen sanoo, että ala on koko ajan toivonut sitä, ettei kaikkea rajoitettaisi yhtä ankarasti riippumatta tapahtuman tai tilaisuuden luonteesta.

– On itsestään selvää, että meitä on rajoitettu turhaan ja liian ankarasti, ja meillä on ollut kaikennäköisiä absurdeja 6 hengen ja 10 hengen rajoituksia 600 hengen saleissa, mutta yritämme kovasti katsoa eteenpäin.