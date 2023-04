Stephen “tWitch” Bossin leski Allison juhli poikansa syntymäpäivää – perheen ensimmäinen vuosipäiväjuhla isän poismenon jälkeen

View this post on Instagram

Stephen sijoittui toiseksi So You Think You Can Dance -ohjelmassa vuonna 2008, ja siitä hänen maineensa lähti nousuun. Myöhemmin hän toimi tanssikilpailun tuomarina. Ellen DeGeneres nosti hänet keskusteluohjelmansa dj:ksi vuonna 2014. Boss toimi myös sarjan vastaavana tuottajana ja työskenteli ohjelmassa, kunnes se lopetettiin vuonna 2022.