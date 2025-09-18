Korkeushyppääjä Ella Junnila karsiutui yleisurheilun MM-kisoissa. Junnila ei saanut korkeuskarsinnassa tulosta aikaiseksi, vaan pudotti riman kolmesti heti aloituskorkeudesta 183.

Ensimmäisellä yrityksellä Junnila joutui ottamaan vauhdin uudelleen, mutta ylitys jäi tekemättä. Toinen ja kolmas pudotus sinetöivät Junnilan karsinnan karulla tavalla.

Viime vuonna Suomen ennätyksen 197 ponnistaneen Junnilan tämän kauden paras tulos on ollut 188. Siihen hän ylsi kahdessa MM-kisoja edeltäneessä kilpailussa ja koko kauden aikana kaikkiaan kolmesti.

– Verkkahypyt alkuun näyttivät hyvältä. Mutta en tiedä, tapahtuiko verryttelyssä jotain, koska elekielessä tapahtui jotain ja Ella muuttui hyvin vakavaksi, Junnilan valmentaja ja puoliso Mikko Rummukainen sanoi Ylen haastattelussa karsinann jälkeen.

– Tämän kesän kantava teema on ollut "katastrofi kerrallaan", Rummukainen jatkoi viitaten jatkuvasti eteen ilmaantuneisiin vaikeuksiin hyppäämisen kanssa.

Junnila kävi myöhemmin itsekin Ylen haastattelussa ja antoi luvan välittää tiedon, jonka mukaan hänen nilkan luustaan on irronnut pala jo maaliskuussa. Tuon vaivan kanssa hän kertoo taistelleensa koko kauden.

Suomalaisista tänään MM-Tokiossa kilpailee vielä Eveliina Määttänen. Määttänen juoksee naisten 800 metrin viidennessä alkuerässä.

