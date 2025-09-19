Korkeushyppääjä Ella Junnila on julkaissut tiedotteen terveystilanteestaan.

Junnilan osalta Tokion MM-kisat epäonnistuivat surkeasti. Junnila jäi korkeuskarsinnassa kokonaan ilman tulosta, kun hän pudotti aloituskorkeudesta 183 kolmesti.

Karsinnan jälkeen Junnila vihjaisi terveysvaikeuksistaan, mutta ei avannut vielä enempää. Nyt hän on kertonut tiedotteessaan enemmän nilkkavammastaan.

– Apeldoornin EM-hallikilpailuissa hyppyni aikana nilkassani tuntui terävä kipu. Suomeen palattuani nilkastani otettiin magneettikuva. Kuvasta todettiin, että nilkan yhdestä luusta oli irronnut pieni palanen. Irtoluun palanen asettui kahden luun väliin, Junnila viestii tiedotteessaan.

Lääkäreiden ensiarvio oli, että irronnut luun palanen luutuisi normaalisti takaisin paikalleen ilman erillisiä jatkotoimenpiteitä.

Kauden mittaan Junnilan nilkka on kuitenkin oireillut silloin tällöin, joten MM-kisojen alla Ruotsi-ottelussa Junnilan nilkka päätettiin puuduttaa.

– Kokeilu oli onnistunut, eikä nilkka kipeytynyt hyppäämisestä. Valmistautuminen MM-kisoihin sujui normaalisti, eikä harjoitteluun ollut tarvetta tehdä muutoksia, Junnila kertoo.

Tokiossa puudutus ei kuitenkaan auttanut ja kivut iskivät jo MM-karsinnan verryttelyssä, eikä Junnila ei pystynyt hyppäämään normaalisti.

Nyt Junnilan edessä on nilkkavamman takia muutaman viikon huili ja hän pystyy palaamaan harjoittelun pariin lokakuussa.

– Seuraavat askeleet nilkan osalta on päätetty. Tämän hetken tiedon mukaan nilkka kuntoutuu ja pääsen palaamaan normaalin harjoittelun pariin lokakuun aikana.