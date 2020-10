Elinkeinoministeri Mika Lintilä kaipaa selkeyttä niin matkustus- kuin ravintolarajoituksiin – "Pakko tunnustaa, että monissa toimissa on ollut vaikea löytää punaista lankaa"

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta tiedotti tänään, että ravintoloita kohdellaan jatkossa eri tavoin koronarajoitusasioissa riippuen siitä, kuinka paljon ne myyvät ruokaa tai alkoholia. Käytännössä siis rajoitukset ovat jatkossa tiukemmat yökerhoilla ja pubeilla kuin ruokaravintoloilla ja kahviloilla.

Elinkeinoministeri Lintilän mukaan tulevien rajoitusten on oltava selkeitä. Hän sanookin, että rajoituksista tiedottaminen on ollut sekavaa.

– Pakko tunnustaa se, että monissa näissä toimissa on ollut erittäin vaikea hakea sitä punaista lankaa, siis päättäjillä tiedottamisen osalta. Hallitus on keskustellut tiiviisti ja tilanteet on hahmotettu, mutta ehkä ne [ohjeet] ovat olleet liian vaikeaselkoisia.

Lintilä kiittelee sitä, että rajoituksia voidaan nyt antaa alueellisesti.

– Kyllähän tuo viime kevään tilanne oli vähän outo. Tuttu ravintolanpitäjä Utsjoelta soittaa, että hän pitää ravintolaa kiinni, vaikka lähin korotapaus on 500 kilometrin päässä. Meneeköhän tämä nyt ihan oikein?

"Suomi tarvitsee Finnairia"

Ravintola-alan lisäksi myös muun muassa lentoyhtiöt ympäri maailman ovat kärsineet pahoin koronan aiheuttamasta romahduksesta. Finnair ilmoitti tänään vähentävänsä noin 600 työpaikkaa Suomesta.

– Tämä oli iso pommi, mutta tämä oli odotettu pommi. Tilanne on äärettömän vakava Finnairin ja Suomen kannalta. Suomi tarvitsee omaa lentoyhtiötä. Minulla on erittäin iso huoli siitä, että pystymme pitämään Finnairin kilpailukykyisenä vielä senkin jälkeen, kun tämä koronavaihe on ohi, Lintilä sanoo.

Myös matkustusrajoituksiin Lintilä kaipaa mahdollisimman yksinkertaista mallia. Keskustelut tulevista matkustusrajoituksista ovat parhaillaan käynnissä

– Matkustusrajoitusmallin on annettava mahdollisuuksia niin Finnairille kuin matkailulle yleisemminkin. Ei pidä myöskään sotkea, että me puhuisimme vain turistimatkailusta. Suuri osa on liikematkustamista. Nyt puhutaan tuhansista työpaikoista.

Talouden talvesta on tulossa erityisen synkkä

Lintilä on erittäin huolissaan yleisestä taloustilanteesta ja hänen arvionsa koronan vaikutuksista on synkkä.