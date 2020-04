Hallituksen sisäinen kritiikki yltyy: Kaksi SDP:n kansanedustajaa vaatii kriisitukien jakoperusteiden muuttamista – ”Julkisuudessa olleet tapaukset ovat epäoikeudenmukaisia”

– Työpaikkojen säilyminen on keskeisin asia koronaviruksen aiheuttaman talouskriisin hoitamisessa, kansanedustaja Filatov toteaa yhdessä kansanedustaja Nurmisen kanssa jättämässään kirjallisessa kysymyksessä.

Edustajat kritisoivat Business Finlandin päätöstä tukea yrityksiä, joiden toimialaan korona ei vaikuta kovin merkittävästi. Lisäksi tukea saaneiden yritysten joukossa on sellaisia, jotka työllistävät vain 1-3 henkeä, Filatovin ja Nurmisen julkaisemassa tiedotteessa todetaan.

– Tämä herättää kysymyksen siitä, onko rahanjako tapahtunut parhaalla mahdollisella tavalla ja onko se kohdentunut sellaisille yrityksille, joiden toimintaan koronakriisi on vaikuttanut voimakkaasti ja jotka turvaavat Suomen työllisyyttä, Filatov ihmettelee.

– Julkisuudessa olleet tapaukset ovat epäoikeudenmukaisia eivätkä ne ole hyväksyttävissä tai perusteltavissa. Edustajien mukaan on syytä selvittää nopeasti, miten Business Finland on päätynyt näihin tukisummiin.

"Jakoperusteita muutettava"

Business Finlandin tarjoama lisärahoitus on kehitysrahaa, joten se on tarkoitettu liiketoiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen. Rahoitusta ei myönnettä esimerkiksi vuokrien ja kassavirran pelastamiseen koronakriisin vaikutuksilta, ja tukea saadakseen yrityksen on oltava vakavarainen.