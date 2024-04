Virusinfektio voi laukaista vakavan aivorappeumataudin – taustalla viikinkiajalta peräisin oleva geenimuoto

Tästä on kyse

Seurauksena on viivästynyt ja vaikea tulehdusreaktio sekä aivojen ja maksan vaurioita.

Vanha geenimuoto

Aivojen ja maksan sairautta aiheuttava geenimuoto on peräisin niinkin kaukaa kuin viikinkiajalta ja säilynyt tuhat vuotta Euroopasta lähtöisin olevassa väestössä.

Yleinen se on etenkin Suomessa ja Norjassa. Tiedotteessa kerrotaan, että näissä maissa joka sadas henkilö kantaa sitä.

MIRAS-tauti

Jos muutos periytyy molemmilta vanhemmilta, on seurauksena MIRAS-tauti.

Terveyskylän mukaan MIRAS-tauti eli mitokondriaalinen peittyvästi periytyvä ataksiaoireyhtymä on etenevä ja harvinainen lihas-hermosairaus.

Taudin esiintyvyys on Suomessa on 1:80 000. Tiedotteessa taudin puhkeamisiän kerrotaan olevan poikkeuksellisen vaihteleva.

Uutta tietoa saatu

Tiedotteen mukaan vasta hiljattain on havaittu, että mitokondrioilla on tautien ilmenemiseen liittyviä, ulkoisilta ja sisäisiltä stressitekijöiltä suojaavia tehtäviä. Yksi tällaisista tehtävistä on aktivoida kehon puolustusjärjestelmä virusten iskiessä.