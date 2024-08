Wilma Murto joutui outoon väittelyyn kisajärjestäjien kanssa

– Siellä oli kisajärjestäjän virhe. He laittoivat etäisyyden väärin. Heti, kun tulin patjalta pois, he tulivat sanomaan, että saat uuden yrityksen, meidän moka, Murto selvitti karsinnan jälkeen.

– Kysyin, että no milloin se minun vuoroni on, niin he sanoivat, että nyt.