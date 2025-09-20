Elena Leeve nähdään jälleen Eevin roolissa Sunnuntailounas-sarjan uudella kaudella. Tulevalla kaudella tavataan myös Eevin tytär, jonka näyttelijä löytyi sattuman kautta Leeven perheestä.

Sunnuntailounas-komediasarja palaa MTV3-kanavalle ja MTV Katsomoon uuden tuotantokauden merkeissä sunnuntaina 21. syyskuuta. Uudella kaudella tuttu perhe on saanut joukkoihinsa suloisen uuden vahvistuksen, kun Eevistä on tullut äiti.

Sarjassa Eeviä esittävä näyttelijä Elena Leeve valottaa MTV Uutisille, millaiset asiat värittävät hänen roolihahmonsa tarinaa tulevalla Sunnuntailounas-kaudella.

– Eevillä on tytär Irma. Hän pohdiskelee vanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä, asioita ja huolia sekä pienen lapsen kanssa olemista. Lapsi on vuoden ikäinen. Ihmissuhderintamalla Eevi on alkanut kaivata, jos ei elämänkumppania, niin ainakin toista ihmistä ja seikkailua, Leeve kertoo.

Elena Leeve ja hänen siskontyttönsä Sunnuntailounas-sarjassa.

Leeve paljastaa, että pienen Irma-tytön näyttelijä löytyi sattumalta hänen omasta perheestään. Pienokaisen roolissa nähdään nimittäin Leeven kaksossiskon lapsi.

– Kävi niin, että olimme käymässä tuotantoyhtiömme toimistolla, ja ohjaajamme Atte (Järvinen) ja käsikirjoittajamme näkivät siskoni tyttären siellä. He sanoivat, että siinähän se meidän Irma on. Tällä tavalla hänet castattiin ihan kadulta näihin hommiin, Leeve kertoo.

– Lopputeksteissä on kaksi Leeveä. Sain tätinä näytellä hänen äitiään, hän hymyilee.

Oman siskontyttären kanssa näytteleminen oli Leevelle hauska kokemus. Lapsen kanssa näytellessä ei Leeven mukaan ennätä miettiä liikaa omaa suoritustaan, ja se on hänestä hyvä juttu.

– Totta kai se vaatii myös sen, että teksti on itsellä hallussa, ettei ole epävarmuustekijöitä. Teksti saa tulla miten vain, ja tämä pieni yllätysmomentti saattaa seikkailla siinä rinnalla. Nautin siitä ja varsinkin tässä tapauksessa, kun kyseessä on kaksoseni tytär. Tuntui tosi, tosi ihanalta, että juuri hän oli Eevin tyttären näyttelijä.