Kaikki Onnela-sarjan makuuhuonekohtaukset kuvataan usein saman päivän aikana – näyttelijöiden pokka ei ole kestää

– Silloin yleensä lietsoudumme hysteriaan, koska olemme olleet koko päivän samassa tilassa ja samassa sängyssä, lakanat vain vaihtuvat välillä. Ilmakin loppuu aika nopeasti, kun siinä on kuitenkin kuvausryhmää ja me, ja dialogia on suhteellisen paljon. Olemme jo etukäteen Eeron kanssa puhuneet, että jos tästä ei jonkinlaista hepulia tule jossain vaiheessa, niin se on ihme, Leeve nauraa.