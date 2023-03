Santtu Karvonen tähdittää jälleen Sunnuntailounasta – arvioi, miksi sarja on niin suosittu

Näyttelijä Santtu Karvonen tähdittää jälleen C Moren alkuperäissarjaa Sunnuntailounas, jonka neljäs tuotantokausi starttasi 23. helmikuuta. Atte Järvisen ohjaama ja käsikirjoittama komediasarja on voittanut Kultainen Venla -palkintoja kolmella aiemmalla kaudella.

Taavia näyttelevä Karvonen arvioi sarjan suosion salaisuutta.

– Maailma on täynnä hullunkurisia perheitä, niin ehkä siinä on samaistumispintaa. Sarja on myös hyvin nopearytminen ja hauska.

Karvonen kertoo neljännen tuotantokauden kuvauksien kestäneen suunnilleen 25-30 päivää. Näyttelijä toteaa, että nopeatempoisessa sarjassa on vuorosanoja normaalia enemmän.

– Siellä puhutaan valtavaa vauhtia, en tiedä, onko missään muussa sarjassa niin paljoa sivuja. Atte joutuu luultavammin kirjoittamaan useamman sivun ekstraa suomalaiseen draamaan verrattuna, kun niissä puhutaan hitaammin ja on erilaisia kameraleikkauksia, Karvonen arvioi.

Karvonen näyttelee Ryhmäteatterissa, jota hän kuvailee kotiteatterikseen. Kesällä hän puolestaan suuntaa Heinolan kesäteatteriin näyttelemään.

– Päivätyöni on Ryhmäteatterissa, mutta tv-sarjat ovat mukavia lisätöitä. Jos tietäisin, että voisin vaikka saada elantoni ja tehdä kiinnostavia televisiotöitä vuosiksi eteenpäin, ehkä voisin jättäytyä pois teatterista ja heittäytyä tv-maailmaan. Tuo on aika tuulinen maasto ja aika harva suomalainen pystyy heittäytymään täysin televisiotöihin.

Karvonen ylistää teatterin lavoilla näyttelemistä.

– Tuntuu, että ammattilähtöisesti teatteri on kuningatar- tai kuningaslaji, missä ei ole uusintaottoja ja kaikki tapahtuu suorassa kontaktissa ja se on tarinnan kerrontaa. Siinä on aina hirveästi opittavaa.

Karvosen puoliso on näyttelijä Pihla Penttinen, ja he saivat kauan odotetun lapsen kesällä vuonna 2021. Taiteilijapariskunnan ei ole aina helppo sovittaa aikatauluja, kun molemmilla on erilaisia näyttelijäprojekteja.

– Se on vähän hankalaa, kun on teatterityöläinen – silloin kun on töissä, mutta ovat vapaalla. Jos olisi päivätyölainen, lapsi voisi olla päiväkodissa. Onneksi meillä on hirveän hyvä tukiverkosto, Karvonen kiittelee.

