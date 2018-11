Elementtitehdas paloi maan tasalle Kangasalla – omistaja ei ole tohtinut käydä tuhopaikalla: "Ihan kuin oma lapsi olisi kuollut"

Puhelimen toisessa päässä odottivat huonot uutiset. Kangasalan elementtitehtaan tuotantopäällikkö kertoi, että tehtaalla on syttynyt tulipalo.

– Ajattelin, että jos se on tulessa ja palokunta on kerran tulossa paikalle, niin ei minua siellä tarvita, Senilä kertaa aamun ajatuksiaan.

Senilä ei ole käynyt vieläkään palopaikalla. Hän ei ole halunnut, sillä asia tuntuu edelleen pahalta.



– Tuntuu kurjalta. Ihan kuin oma lapsi olisi kuollut.



Senilää sapettaa myös sosiaalisessa mediassa paloa käsittelevät keskustelut. Hän on törmännyt kommentteihin, joissa tehtaan palamista on toivottu.



– Siellä on lukenut, että hyvä, että itse polttivat tehtaan. En tiedä, miksi tuollaista kirjoitellaan.