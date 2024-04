Ilo-vauvan roolissa hurmannut Hugo-poika poistuu Salkkareista – Saara-äiti: "Tyhjä olo"

Hugon äiti Saara Rastas on haikeilla mielin siitä, että Hugon taival Salkkareissa tulee päätökseensä. Pikkumies on tähdittänyt sarjaa aina kolmeviikkoisesta saakka, ja kuvaukset ovat kuuluneet heidän elämäänsä jo pidemmän tovin.

– Semmoinen tyhjä olo. Nyt pitää keksiä vähän jotain erilaista tekemistä, vaikkapa uusia harrastuksia ja muita. Hugo on ollut pienestä asti todella sosiaalinen, ja tämä ohjelma on varmasti siihen vaikuttanut, hän sanoo.

Saara-äidin mukaan Hugo on aina tykännyt tulla töihin. Pikkuinen otetaan aina iloisesti vastaan ja hänet huomioidaan muiden työryhmän jäsenten toimesta hienosti.

– Nyt loppuvaiheessa, kun olen sanonut, että mennään studiolle, niin Hugo on oppinut sanomaan Vivin ja muistaa hänet, Saara kertoo.

Hugo on saanut sukulaisilta ja tutuilta kehuja Salkkarit-esiintymisistään.

– He ovat kehuneet, että Hugo on söpö ja että on mennyt hienosti, Saara sanoo.