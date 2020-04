Elektroninen urheilu porskuttaa koronakriisissä – vaikka liveturnauksia perutaan, suomalaiset pelaavat nyt kotona ahkerasti

Verkossa pelattavat tapahtumat ovat jatkuneet normaaliin tapaan, vaikka muu yhteiskunta onkin pitkälti sulkeutunut koronavirusepidemian vuoksi. Suomen elektronisen urheilun liitosta kerrotaan, että paikan päällä pelattavia turnauksia on joko siirretty eteenpäin tai verkossa pelattavaksi.

– Harvempi tapahtuma on suoraan peruttu, kertoo SEUL ry:n puheenjohtaja Joonas Kapiainen.

Elektronisessa urheilussa suosituimpia ovat ammunta-, taistelu- ja strategiapelit. Tunnetuin Suomessa on Counter-Strike: Global Offensive, jossa viime yönä seurattiin semifinaaliottelua suoraan Kaliforniasta.

– Tällä hetkellä uusi tuleva toimintapeli Valorant on ottanut ainakin hetkellisesti seuratuimman pelin paikan. Tämän lisäksi Fortnite, League of Legends ja Dota 2 ovat olleet katsojien suosiossa, jatkaa Kapiainen.

Kotona pelaamista ei nolostella enää

Suurimmista turnausjärjestäjistä Elisa, Finnish Esports League (FEL) ja Telia jatkavat liigajärjestäjinä Suomessa normaalisti verkon yli tehtävää kilpailutoimintaa. FELin myynti- ja markkinointijohtaja Matti Kailannon mukaan yrityksen toiminta on tällä hetkellä vakaalla pohjalla.

– Toki livetapahtumien peruuntumiset ovat olleet ikävä asia, mutta tilanteeseen on haettu erilaisia tapoja ja toimintoja. Heti kun tämä aika on ohi, on tarkoitus palata normaaliin ja tehdä livetapahtumia kuten aina ennenkin.