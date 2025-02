Eläköitymiseen valmistautuneella Ben Bloodilla on Jokereissa edessä hikinen urakka – "En ole vielä pelikunnossa"

Nousua SM-liigaan kauden päätteeksi tavoitteleva Helsingin Jokerit vahvisti hiljattain ryhmäänsä santapaperi-osastoon lukeutuvalla amerikkalaisella Ben Bloodilla. Lauantain kärkiottelua IPK:ta vastaan vielä katsomon puolelta seurannut Blood ehti harkita ennen seuraan liittymistä uran lopettamistakin.

Loppukauden sopimuksella saapunut 35-vuotias Blood innostui puhelimessa, kun seuran nokkamies Mikko Saarni esitteli helsinkiläisseuran käynnissä olevaa hanketta.

– Rehellisesti sanottuna, Jokerit sopi minulle erinomaisesti. Vakuutuin puhelusta Mikon kanssa ja kävi selväksi, että tämä voisi olla hyvä siirto. Kausi on luonnollisesti erityinen seuralle, joten olen kiitollinen saadessani olla osa sitä, Blood sanoi lauantaina MTV Urheilulle.

– Kuulin hienoja asioita Ristosta (Dufva) pelaajilta, joihin luotan ja jotka ovat pelanneet hänen alaisuudessan. Kyse on myös Jokereista, valtavasta brändistä Suomessa. Olen myös kiitollinen Jeesukselle Kristukselle, joka toi minut takaisin Suomeen ja antoi minulle tämänkin siunauksen, vakaumukselliseksi kristityksi tunnettu Blood sanoitti tuntojaan.

Maalinedustan puhdetöillä leipänsä tienannut lähes kaksimetrinen pakkimörkö ei ole tällä kaudella pelannut lainkaan. Minnesotasta kotoisin oleva Blood ehti joukkuetta vailla ollessaan aloittaa pelaajakehitykseen keskittyvän yrityksen. Viime keväänä Pelicansin takalinjoilla liigafinaaleissa pelanneen Bloodin peliura olikin jo olla kirjoissa ja kansissa.

– Kun puhuin vaimoni ja luottamieni ihmisten kanssa, olin valmistautunut eläköitymään, jos minun täytyisi. Agenttini kuunteli kuitenkin markkinoita jatkuvasti ja kun kävi selville, että Jokerit on kiinnostunut, olin todella innoissani. Kävin junalla katsomassa Jokereiden pelejä ensimmäisten vuosien aikana Lahdessa. Heillä on hemmetinmoiset kannattajat, olen innoissani saadessani pelata heille.

Kahdet edelliset pääsarjan finaalit Suomessa jään tasolta nähnyt Blood sanoo olevansa jo vaikuttunut Jokereista seurana, vaikka aika uudessa työnantajassa on vasta alussa. Bloodin mukaan seura vaikuttaa tehneen oikeat asiat, jotta liigakarsinnoissa menestyminen ja SM-liigaan nousu voisivat olla mahdollisia.

– Kaikki ovat olleet todella ammattimaisia. Organisaatio selvästi tietää, mitä vaatii päästä SM-liigaan, joka on todella laadukas ja kilpailullinen sarja.

Blood on Suomessa edustanut aiemmin Pelicansin lisäksi Ässiä ja Tapparaa. Kaudet Suomessa on rikastuttaneet palkintovitriiniä kahden SM-hopean ja yhden SM-pronssin verran. Otteluita SM-liigassa on kertynyt yhteensä 316 ennen edessä olevaa Mestiksen runkosarjan loppukiriä ja helsinkiläisten toiveissa olevaa pitkää pudotuspelikevättä. Vielä ei ole kuitenkaan sen aika.

– En ole vielä pelikunnossa, mutta koska tunnen tapani ja ammattimaisuuteni pitää kehostani huolta, tiedän pääseväni sellaiseen hyvin pian. Sitten voi antaa panokseni ja auttaa joukkuetta voittamaan.