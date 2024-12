Veren tahrima talven ihmemaa: Rekikoirien kohtelu järkytti unelmatöihin Lappiin tulleen Bethin

Englantilainen Bethany Rooney saapui Lappiin töihin intoa hihkuen. Valkoiseen Lapin ihmemaahan ilmestyi kuitenkin hyvin pian verenpunaisia tassunjälkiä.

Bethany tuli työskentelemään Lappiin, tarkalleen ottaen Enontekiöön, marraskuun lopulla. Odotukset olivat korkealla – onhan Lappi tunnettu husky-koirista, revontulista ja kauniin lumisista maisemista.

Todellisuus ei kuitenkaan ollut se, mitä Bethany odotti.

– Olin innoissani, kun pääsin työskentelemään Lappiin oppaaksi ja odotin innolla iloisten huskyjen tapaamista. Todellisuus oli valtava pettymys, kun jouduin todistamaan, mitä traagista suljettujen ovien takana tapahtuu, Bethany kertoo.

Bethanyn oli määrä työskennellä Enontekiöllä joulun pyhien yli. Hän kuitenkin päätti lähteä takaisin kotimaahansa 12 päivää aiemmin.

– Koirien kohtelu oli yksi syy sille, miksi lähdin, Bethany sanoo.

Bethany julkaisi Enontekiöllä kuvaamiaan videoita ja kokemuksiaan Facebookissa. Julkaisua oli sunnuntaiaamupäivään mennessä jaettu lähes 500 kertaa.

Facebook-julkaisussa mainitaan ruotsalainen koiravaljakkoyrittäjä Lapland Wilderness Tours. Yritys julkaisi sunnuntai-iltapäivänä oman vastineensa väitteille.

Lapland Wilderness Tours kiistää jyrkästi postauksessa mainitut eläinten kaltoinkohtelut. Rekikoirayrittäjän mukaan sosiaalisessa mediassa kiertävät väitteet on irrotettu asiayhteydestä.

– Olemme loukkaantuneita ja järkyttyneitä joistakin sosiaalisessa mediassa kiertävistä viesteistä, jotka koskevat koiriemme hyvinvointia. Vaikuttaa siltä, että faktojen selvittäminen ei ole joillekin ihmisille etusijalla, ennen kuin asiat irrotetaan asiayhteydestä, joten haluamme korjata asian. Ensinnäkin koirien terveys ja hyvinvointi on meille ykkösprioriteetti. Emme missään tapauksessa vaaranna ystäviemme ja työkavereidemme hyvinvointia matkailutoiminnan vuoksi, Lapland Wilderness Tours kirjoittaa.

Koiria pidettiin kuljetuskopeissa

Bethany kertoo kuvanneensa videoita 7.12.–15.12.2024 välisenä aikana. MTV Uutiset ei ole voinut varmistaa jokaisen videon kuvausajankohtaa.

Bethanyn mukaan osa koirista asui vanerisessa kuljetusperävaunussa, joka oli sijoitettu parkkipaikalle, kauemmas turistien majapaikasta. Bethany sanoo kopeissa olleen 24 koiraa.

– Tilaa oli erittäin vähän, osa koirista ei pystynyt seisomaan suorassa. Bethanyn mukaan kuljetusperävaunun kopit olivat koirien ”koti” koko talvikauden ajan.

Videomateriaalista käy ilmi, että useassa kopissa on kaksi koiraa.

MTV Uutiset on nähnyt videomateriaalia, jossa Bethany kysyy oletettavasti koirien hoitajilta niiden pitopaikasta – kuljetusvaunusta. Videolla nainen ja mies kertovat koirien olevan ”koiratalossa” myös kovilla pakkasilla.

Lapland Wilderness Tours kiistää, että koiria pidettäisiin kuljetusvaunuissa koko talvikauden ajan.

– Perävaunut eivät ole koirien ”koti”, vaan niitä käytetään koirien kuljettamiseen paikkojen (joissa ne juoksevat, ja kenneleiden, jotka ovat niiden koteja) välillä. Koirat eivät seiso kuljetusperävaunuissa (kuljetuksen aikana), sillä se on vaarallista. Jos koira on ahdistunut kuljetusperävaunussa, se vinkuu ja vikisee, mutta meidän koiramme ovat silminnähden rauhallisia ja hiljaisia, yritys linjaa Facebook-julkaisussaan.

Inarin kunnaneläinlääkärien ohjeistuksen (2010) mukaan kuljetuskopissa eläintä saisi pitää vain tilapäisesti.

– Koiraa saa kunnaneläinlääkärien mukaan pitää kuljetukseen tarkoitetussa säilytystilassa vain, jos eläimen kuljettaminen, sairaus tai muu tilapainen ja hyväksyttävä syy vaatii sen, Inarin kunnaneläinlääkärien retkikoirayrittäjille tarkoitetussa ohjeistuksessa (2010) kerrotaan.

Lain mukaan eläimen pysyvän pitopaikan tulee olla riittävän tilava ja eläimen tarpeille sopiva. Pitopaikan tulee mahdollistaa eläimen liikkuminen, leikkiminen, lepo, kehonhuolto, syöminen, ravinnon etsiminen, ympäristön tutkiminen ja sosiaaliset suhteet.

Lapland Wilderness Toursin mukaan kuvattua kuljetusvaunua käytetään koirien kuljettamiseen, eikä niitä pidetä niissä koko talvikauden ajan.

Koiria tulee juottaa kolmesti päivässä

Vettä koirille ei ollut Bethanyn mukaan saatavilla.

– Kysyin, saavatko ne koskaan vettä, ja minulle kerrottiin, että ne syövät lunta vain samassa paikassa, jossa ne ovat sidottuina tai vetävät kelkkoja, Bethany kertoo.

Lapland Wilderness Tours sanoo ruokkivansa koirat kahdesta kolmeen kertaan päivässä. Koirat saavat yrityksen mukaan myös välipaloja ja vettä.

– Emme ”käske” koiria syömään lunta. Ne saattavat joskus syödä lunta viilentääkseen, mutta se ei korvaa vettä. Miksi emme antaisi koirille vettä, yritys tyrmää väitteet.

Rekikoiria saa Inarin kunnaneläinlääkärien mukaan (2010) pitää kuljetukseen tarkoitetussa säilytystilassa vain, jos eläimen kuljettaminen, sairaus tai muu tilapainen ja hyväksyttävä syy vaatii sen.

Lumi ei ole vaatimusten mukainen riittävä ”veden lähde” koirille.

Ruokaviraston vuonna 2024 julkaisemien päivitettyjen vaatimuksien mukaan rekikoiria tulisi juottaa vähintään kolme kertaa päivässä.

– Pakkaskeleillä sulaa vettä ei tarvitse olla jatkuvasti saatavilla, mutta rekikoirat tulee juottaa vähintään kolme kertaa päivässä, ohjeistuksessa linjataan.

SEY:n Lapin alueella toimivan eläinsuojeluneuvoja Saila Keskitalon mukaan sosiaalisessa mediassa levinneillä videoilla nähtävät olosuhteet koirille eivät ole oikeanlaiset.

– Kuljetukseen tarkoitetut perävaunut eivät sovellu koirien pysyväksi suojapaikaksi, koska ne ovat liian pieniä. Kuvissa näkyvät ketjut ovat liian lyhyet pitempiaikaiseen olemiseen. Koirien saatavilla pitää olla puhdasta vettä, Keskitalo sanoo.

Yrittäjä: Keskenään tapelleet koirat eristetään

Bethanyn kuvaamilla videoilla on nähtävissä, kuinka osalla koirista on ruhjeita.

Yksi koira vuotaa verta takalistostaan. Toisella verta on nähtävissä korvien ympärillä. MTV Uutiset ei tavoittanut viikonloppuna eläinlääkäriä vahvistamaan, millaisesta vammoista videoilla on kyse.

Bethany mukaan loukkaantuneille koirille ei hankittu asianmukaista hoitoa tarpeeksi nopeasti. Syynä tälle oli hänen mukaansa ”kiire turistien kanssa”.

– Koiran sairastuessa tai vamman saadessa, ohjaajat vaihtavat sen nopeasti toiseen ja jättävät loukkaantuneen koiran päiväkausiksi yksin koppiin kivuissa ja tuskissaan makaamaan omassa veressään, Bethany sanoo.

Lapland Wilderness Tours sanoo videolla verisenä näkyvien koirien saaneen asianmukaista hoitoa ja voivan nyt hyvin.

Lapland Wilderness Toursin mukaan videoilla näkyneet veriset koirat ovat saaneet hoitoa ja voivat hyvin. Rekikoirayritys sanoo koirien joskus tappelevan keskenään, mikä voi aiheuttaa verta vuotavia haavoja. Näissä tilanteissa koirat eristetään toisistaan.

Yritys on myös julkaissut omalla Facebook-sivullaan videoita leikkisistä rekikoirista, yksi niistä on yrityksen mukaan verisenä kuvattu Billy.

– Billy on siistitty ja hän toipuu kotona eläinlääkärikäynnin jäljiltä, Lapland Wilderness Tours kirjoittaa.

Bethany sanoo joidenkin koirien odottaneen hoitoa jopa päiväkausia.

Videomateriaalia koirien läpsimisestä

Bethany sanoo kertoneensa huolenaiheistaan koirien voinnissa ja kohtelussa esimiehelleen sekä koiranhoitajille. Hänen mukaansa koiranhoitajat vastasivat vältellen hänen kysymyksiinsä ja ärsyyntyivät tiedusteluista.

Bethany kertoo saaneensa työnantajaltaan varoituksen toiminnastaan. Bethanyn mukaan häntä kehotettiin pysymään loitolla koirista ja lopettaa niiden kuvaaminen.

Bethanyn kuvaamalla videolla nähdään tilanne, jossa koiranhoitaja näyttää lyövän hanskalla yhtä rekikoirista.

Bethany kysyy videolla henkilöltä, löikö hän koiraa. Nainen myöntää tehneensä näin ja läimäisee koiraa uudelleen.

– Stop, ei, nej, nainen komentaa koiraa kolmella kielellä.

Videolle taltioituneessa tilanteessa henkilö myöntää lyöneensä koiraa. Lapland Wilderness Tours ei sunnuntai-iltaan mennessä vastannut MTV Uutisten kysymykseen koirien kurinpidosta.

Toisella videolla rekeä ja valjaita koira-ajelulle valmisteleva nainen perustelee koirien lyömistä kouluttamisella.

– Sillä tavalla näytän rajat. Me koulutamme sitä, mutta jotkut koirat eivät halua oppia, nainen sanoo.

Davvi Arctic: Suhtaudumme eläinten hyvinvointiin erittäin vakavasti

Bethany saapui työskentelemään Enontekiölle Davvi Arctic Oy -nimiselle yritykselle. MTV Uutiset on nähnyt Bethanyn työsopimuksen Davvi Arctic Oy:n kanssa.

Davvi Arctic kertoo perehtyneensä Facebookissa kirjoitettuihin väitteisiin.

– Meille ei ole ilmoitettu mistään huolenaiheista, mutta suhtaudumme eläinten hyvinvointiin erittäin vakavasti, joten olemme tutkineet Facebookissa kirjoitetut asiat. Pyysimme välittömästi paikallisen eläinlääkärin riippumatonta tarkastusta huskyjen hyvinvoinnin varmistamiseksi, ja olemme vakuuttuneita siitä, että väitteet ovat suurelta osin harhaanjohtavia tai suoranaisesti valheellisia. Jos joku on huolissaan eläinten hyvinvoinnista, on aina parasta ilmoittaa asiasta ensin oikeille viranomaisille eikä rynnätä sosiaaliseen mediaan, Davvi Arcticilta viestitään MTV Uutisille.

Davvi Arctic Oy on Suomeen vuonna 2007 perustettu yritys.

Davvi Arctic kertoo nettisivuillaan olevansa yksi ”aidon Lapin” johtavista matkailu- ja majoituspalvelujen tarjoajista. Aidolla Lapilla viitataan nettisivuilla Enontekiön alueeseen.

Bethany kertoo tehneensä työsopimuksen Davvi Arctic Oy:n kanssa, mutta hän ymmärsi työssään edustaneensa myös brittiläistä matkanjärjestäjää Transunia.

Oppaaksi töihin tulleella Bethanylla oli esimerkiksi Transunin liivi töissään päällä. Myös asiakkaille jaetuissa huskysafarin lipuissa oli Bethanyn mukaan Transunin logo. MTV Uutiset on nähnyt kuvan vastaavasta retkilipusta.

Transun on selvittänyt tapausta

Davvi Arctic Oy tekee MTV Uutisten selvityksen mukaan tiivisti yhteistyötä brittiläisen Transun-matkanjärjestäjän kanssa. Transun muun muassa mainostaa verkkosivuillaan lomamatkoja Davvi Arcticin kiinteistöihin.

Transunin mukaan Bethany ei työskennellyt brittifirmalle.

– Sosiaalisessa mediassa kirjoittava henkilö ei ole, eikä ole koskaan ollutkaan henkilökuntamme jäsen, yhtiöltä viestitetään MTV:lle.

Transun kertoo olleensa yhteydessä lakimieheen asian tiimoilta. Asiakaspalvelusta kerrotaan myös yrityksen johtohenkilön käyneen paikan päällä Enontekiöllä lauantaina 21. joulukuuta.

– Selvittääksemme asiaa, vanhempi johtajamme on käynyt Enontekiöllä, eikä hän löytänyt mitään postauksessa mainittuja ongelmia, Transun viestittää.

Transun painottaa, että eläinten hyvinvointi ja turvallisuus on aina etusijalla.

– Olemme tietoisia videosta, jossa koiran korvassa on verta. Ymmärtääksemme tämä on seurausta kahden koiran tappelusta ja käsittääksemme oikea tapa toimia on eristää koira kuljetusvaunuun ja viedä se eläinlääkärille, mikä käsittääksemme tapahtui. Olemme nähneet eläinlääkärin raportin, joka vahvistaa tämän, Transun kertoo.

Transun kertoo nettisivuillaan järjestäneensä lomamatkoja 40 vuoden ajan. Yritys järjestää matkoja muun muassa Enontekiölle ja Kilpisjärvelle, kohderyhmänään pääsääntöisesti brittiläiset.

– Lapin loma, jollaista olet aina toivonut, yritys mainostaa nettisivuillaan.

Nettisivujen mukaan vuonna 1982 perustettu yritys on ollut otsikoissa 14 vuotta sitten brittien huonoista Lappi-kokemuksista. Yle kertoi tuolloin firman hoitavan ”kaiken itse, käyttämättä suomalaista alihankintaa tai asiantuntemusta Lapissa.”

Videon koirat ovat peräisin ruotsalaisesta yrityksestä

Davvi Arctic kertoo nettisivuillaan huskykenneli-toiminnastaan ja mainostaa järjestävänsä huskyajeluita. Yrityksen kennelissä on nettisivujen mukaan yli 100 alaskanhuskya.

– Huskyt ovat työtovereitamme ja yhtä lailla osa Davvi Arctic -tiimiä kuin heidän ihmiskollegansa. Koirien hyvinvointi ja elinolosuhteet ovat siksi ensiarvoisen tärkeitä, verkkosivuilla kerrotaan.

Brittiyhtiö Transun markkinoi myös verkkosivuillaan rekikoira-ajeluita Suomessa.

MTV Uutisille Transun kuitenkin painottaa, ettei se itse järjestä huskysafareita, vaan kaikki retket ovat paikallisten yritysten järjestämiä.

Bethanyn mukaan videot on taltioitu lähellä Enontekiöllä sijaitsevaa Hetan Kotaa, jossa osa asiakkaista majoittui.

Enontekiön Hetan Kotaan liitetyssä tapauksessa koirista vastasi ruotsalainen Lapland Wilderness Tours -yritys.

Myös Bethany sanoo nähneensä koirienhoitajien pukeutuvan Lapland Wilderness Tours -logolla varustettuihin vaatteisiin. MTV Uutiset on nähnyt videomateriaalia, joissa logot ovat vaatteissa näkyvillä.

Ruotsalaisella koiravaljakkoyrityksellä pitkä historia

Lapland Wilderness Tours kommentoi sosiaalisessa mediassa leviävää materiaalia omilla Facebook-sivuillaan. Yritys kiistää jyrkästi koirien kaltoinkohtelun ja sanoo kuvamateriaalin olevan irrotettu asiayhteydestä.

MTV Uutiset pyysi yritykseltä kommentteja myös väitettyyn koirien lyömiseen. Sunnuntai-iltana yritys vastasi sähköpostitse, että on tärkeää ymmärtää, että videolla esiintyvä koirien oletettu hoitaja ei ole ymmärtänyt, että 'hit' tarkoittaa englanniksi lyömistä, sillä englanti ei ole hänen äidinkielensä. Henkilö tosin vastaa englanniksi esitettyihin kysymyksiin sujuvalla englannin kielellä.

Suomen rajan läheisyydessä, Kirunassa, päämajaa pitävän Lapland Wilderness Toursin nettisivujen mukaan yrityksen omistajalla on yli 40 vuoden kokemus matkailualalta. Omistajan kerrotaan voittaneen lukuisia koiravaljakkokilpailuja.

– Hän on edelläkävijä, joka on kehittänyt kelkkakoiramatkoja monien tuhansien asiakkaiden iloksi. Kaikilla oppaillamme on laaja tietämys kelkkakoirien kanssa työskentelystä ja toiminnasta äärimmäisessä arktisessa ympäristössä, sivustolla kerrotaan.

Kyseenalaiset tapaukset leimaavat koko alaa

MTV Uutiset haastatteli juttua varten myös muita Lapissa koirien ja koiravaljakkojen parissa työskenteleviä.

Suomalainen, Lapissa toimiva koiravaljakkoyrittäjä tuomitsee sosiaalisessa mediassa kiertävän materiaalin ja siinä kuvatun toiminnan täysin.

– Tästä tapauksesta tulee fyysisesti paha olo ja jokainen tällainen keissi on liikaa. Toiminta on järkyttävää ja laitonta. Suomessa ja Pohjoismaissa on paljon vastuullisia koiravaljakkoyrittäjiä, joiden eläimistä huolehditaan todella hyvin. Valitettavasti näitä mätämunia on joka alalla ja tänä päivänä ne onneksi tulevat helpommin ilmi kuin aiemmin, yrittäjä alleviivaa.

Yrittäjän mukaan kuluttajien tulee olla entistä valveutuneempia siinä, keneltä palveluita ostavat.

– Kun mitä tahansa eläinohjelmapalveluita varataan, kuten esimerkiksi poroajelut, hevosratsastus, koiravaljakkosafarit; varmista aina, että tiedät kuka omistaa eläimet (ei yritys, vaan ihmiset). Myös hyvin edullinen hinta eläinpalveluilla on yleensä hälyttävä merkki siitä, että joistain asioista eläinten hyvinvoinnin suhteen on tingitty, hän alleviivaa.

Inarissa kunnan löytöeläintarhaa pitävä Nina Lager on samoilla linjoilla.

– Halvalla harvoin saa laatua ja eläimet maksavat tässä kovimman hinnan. Ikävää, että eettisesti toimivat ja hommansa hoitavat huskytarhat pistetään kilpailemaan tällaisien yrittäjien kanssa, jotka laiminlyövät räikeästi koirien hyvinvointia, Lager toteaa.

Lagerin mukaan hintoja poljetaan eläinten hyvinvoinnin kustannuksella ja tapaukset lyövät ikävän leiman koko alalle Lapissa.

– Tällainen eläintenpito ei todella ole hyvää mainosta Suomelle, eikä ennen kaikkea Lapille. Mielestäni tämänkaltainen eläinten kohtelu ei kuulu sivistyneeseen maahan ylipäätään, Lager toteaa.

Rekikoirien huono kohtelu on ollut ilmiö jo pidemmän aikaa ja aiheesta on laajalti uutisoitu useissa eri medioissa.

– Suuri ongelma on myös, että valvontaeläinlääkäreitä ei ole riittävästi. Heillä on myös äärimmäisen paljon muuta työtä valvonnan rinnalla, joten ongelma on jatkuva, Lager pohtii.

MTV Uutiset on ollut yhteydessä tapauksen tiimoilta Tunturi-Lapin Ympäristöterveydenhuoltoon ja valvontaeläinlääkäriin. Valvontaeläinlääkäri ei voinut kommentoida tapausta ja yksittäistä tarhaa.

MTV Uutiset yritti myös tavoitella Enontekiön kunnan teknistä johtajaa tai Tunturi-Lapin virkaatekevää ympäristöterveyspäällikköä asian tiimoilta. Kumpaakaan ei tavoitettu puhelimitse kommentoimaan asiaa joulunpyhiä edeltävänä viikonloppuna.