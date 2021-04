Eläinlääkäriä odotti järkyttävä näky: Pellolta löytyi 95 naudan raatoa – eläinsuojelurikosten tuomiot usein lieviä

– Tämän henkilön eläinsuojeluhistoria alkoi useista karanneista naudoista tehdyistä ilmoituksista. Ne tehtiin aluehallintoviraston läänineläinlääkäreille ja Raahen poliisille. Huhtikuun alussa 2018 valvontaeläinlääkärille tuli eläinsuojeluilmoitus, jossa kerrottiin, että laitumella on naudanraatoja, Kalajoen ympäristöterveydenjohtaja Inkeri Eronen toteaa.

– Tällaiset tapaukset eivät etene koskaan nopeasti. Itse asiassa puolitoistavuotta on aika lyhyt aika, joskus voi kestää useamman vuoden, ennen kuin voidaan puuttua kunnolla. Vaikka on jatkuvasti tehty tarkastuksia ja sovittu, että tehdään parannuksia. Laki on sellainen, Eronen toteaa.