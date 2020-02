Kuvat voivat järkyttää: Valvontaeläinlääkäri näkee työssään, miten julmasti ihmiset voivat eläimiä kohdella – "Joudumme lähinnä niihin ikäviin paikkoihin"

Ongelmia siisteydessä ja liikunnassa

MTV Uutiset sai valvontaeläinlääkäreiltä kuvamateriaalia tapauksista, joita he ovat kohdanneet työssään. Kuvissa toistuvat lukuisat navetat ja ulkotarhat, joissa seisoo nautoja polviin asti ulosteessa ja muussa liassa.

Koposen mukaan kuvissa on kyse ääritapauksista, eikä tilanne yleensä ole lähellekään niin paha. Monella tilalla asiat ovat myös täysin kunnossa eläinlääkärin näkökulmasta. Mutta silti ongelma tulee vastaan harmillisen usein.

– Valitettavan yleistä. Ja tuo [ulosteessa] seisottaminen ja makuuttaminen ylipäätään, vaikka se ei ole niin äärimmilleen vietyä kuin kuvissa, niin se hyväksytään. Ja se on elintarvikehygieeninen kysymys myös.

Lika saattaa teurastusvaiheessa siirtyä eteenpäin, jos tilanne on oikein huono. Koposen mukaan he saavat toisinaan soittoja teurastamoilta, joihin on tuotu niin likaisia eläimiä, että valvontaeläinlääkäriä pyydetään käymään tarkastuksella tilalla.