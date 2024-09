Ensimmäiset laboratoriotulokset myrkyllisiksi epäillyistä koirien pururullista valmistuivat

Takaisinveto Epäilty tuotevirhe koskee 500 gramman pussiin Hauhau Kevytrullaa, jonka päiväys on 16.4.2027 ja ean-koodi on 6430076899910.

Prima Pet Premium on lähettänyt laboratoriotesteihin myös muita omaehtoisena varotoimenpiteenä myynnistä pois vedettyjä Hau-Hau -purutuotteita, joissa on sama parasta ennen -päiväys kuin Hau-Hau Kevytrullassa.

Kaikki tuotteisiin liittyvät kysymykset, hyvityspyynnöt ja reklamaatiot pyydetään lähettämään Prima Pet Premiumin asiakaspalveluun verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella.