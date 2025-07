Euroopan keskuspankki jätti ohjauskorkonsa ennalleen

Euroopan keskuspankki EKP on ennakko-odotusten mukaisesti jättänyt ohjauskorkonsa ennalleen.

Tätä ennen keskuspankki alensi korkoja jo kahdeksan kertaa viime vuoden kesäkuun jälkeen.

EKP linjaa, että päätökset jatkosta tehdään uusimpien tietojen perusteella. Euroalueen talouden tilanne on EKP:n mukaan poikkeuksellisen epävarma etenkin meneillään olevien kauppakiistojen vuoksi.

Nordean pääanalyytikon Jan von Gerichin mukaan pankin arvio on, että uusia koronlaskuja ei olisi enää luvassa. EKP arvioi kesäkuussa, että rahapolitiikka on nyt hyvässä asemassa vastaamaan epävarmuuteen.

– Tällä erää näyttää siltä, että he eivät näe, että lisää koronlaskuja tarvittaisiin. Yksi tärkeä kysymys on, että mitä näissä kauppaneuvotteluissa tapahtuu, von Gerich sanoi STT:lle.

Jos sopua ei synny ja kauppasota roihahtaa tai jos talouden kehitys on muuten odotettua heikompaa, saattaa EKP vielä alentaa korkoa, hän arvioi.

Normaali korkotaso saavutettu

Lukuisat asuntolainojaan lyhentävät suomalaiset tarkkailevat korontarkistuspäivänsä edellä viitekorkoina yleisesti käytettyjen euriborkorkojen liikkeitä. Vuoden euribor on laskenut reilun kahden prosentin tasolle, kun se viime vuoden heinäkuussa oli vielä yli 3,5 prosenttia.

Von Gerichin mukaan paluuta takavuosien nollakorkoihin ja huippuedullisiin asuntolainakustannuksiin ei ole näköpiirissä. Siihen tilanteeseen voidaan päätyä vain, jos taloudessa on suuria ongelmia.

– Kannattaa ajatella niin, että taso, josta lähdettiin liikkeelle, oli poikkeuksellisen matala ja se missä käytiin oli poikkeuksellisen korkea. Nyt tämä on ehkä normaalimpi taso, jossa voi ajatella että pysyttäisiin vähän pitemmällä aikavälillä.

Inflaatio hallinnassa

Rahapolitiikkaa ohjaava neuvosto piti tällä kertaa kokouksensa vain muutamaa päivää ennen presidentti Donald Trumpin asettamaa takarajaa 30 prosentin tulleille. Ne otetaan käyttöön, ellei EU:n ja Yhdysvaltojen välille synny kauppasopimusta sitä ennen.

EKP on tätä ennen alentanut korkoja toistuvasti, kun se aloitti koronlaskujen sarjan viime vuoden kesäkuussa. Korkojen alennuksille on syntynyt tilaa, kun euroalueen inflaatio on hidastunut kohti kahden prosentin tavoitetasoa.

Keskeinen talletuskorko on ollut kesäkuusta lähtien 2,0 prosenttia.

