Ohjauskorko pysyy: Yhdysvaltain keskuspankki ei lotkauttanut korvaansa Trumpin vaatimukselle

Trumpin vaatimus alemmista koroista kaikui kuuroille korville.

Yhdysvaltain keskuspankki Fed jätti ohjauskorkonsa ennalleen vuoden ensimmäisessä korkokokouksessa.

Päätös jättää ohjauskorko vaihteluväliin 4,25–4,50 oli yksimielinen, vaikka presidentti Donald Trump on painokkaasti vaatinut keskuspankilta alempia korkoja.

Lausunnossaan Fed totesi, että työttömyys on pysynyt vakaana ja alhaisena viime kuukausina, mutta että inflaatio on koholla. Fedin tavoite on pitää työllisyys mahdollisimman korkeana ja inflaatio keskipitkällä aikavälillä kahdessa prosentissa.

Viime vuoden puolella Fed laski ohjauskorkoa kolmessa perättäisessä korkokokouksessa, mutta siirtyi nyt tarkkailulinjalle. Trumpin talouspolitiikan ennakoidaan vauhdittavan inflaatiota, joten keskuspankkiirit haluavat nyt seurata, millaisiin seurauksiin Valkoisen talon uuden isännän toiminta johtaa. Esimerkiksi Trumpin kaavailemat tuontitullit nähdään inflaatiota vauhdittavana toimena.

Suomalaisasiantuntijat: Odotettu ratkaisu, mutta myös muutoksia

Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich totesi X:ssä, että ratkaisu oli odotettu.

– Yhdysvaltojen talous on jatkanut vahvassa vedossa, eikä välitöntä tarvetta lisäkoronlaskuille ole. Epävarmuustekijöitä on kuitenkin edelleen paljon, von Gerich kirjoitti.

OP-ryhmän seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen huomautti X:ssä, että Fed on edelliseen kokoukseen verrattuna muuttanut kuvaustaan Yhdysvaltojen talouden tilasta.

– Fed ei enää arvioi työmarkkinoiden jäähtyneen, vaan korostaa työttömyysasteen vakautuneen alhaiseen lukemaan ja työmarkkinoiden olevan vahvat.

Myös inflaatiota koskeva muotoilu muuttui. Fed ei enää totea, että inflaatio olisi kehittymässä kohti tavoitetasoa.

– Haukkamainen muutos, kirjoitti Hännikäinen.

