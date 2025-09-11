Monet tarkkailijat pitivät etukäteen todennäköisenä, että EKP pitää korot nykyisellä tasollaan loppuvuoden ajan.
Euroopan keskuspankki pitää odotetusti ohjauskorot ennallaan. EKP jätti korot ennalleen myös edellisessä kokouksessaan ennen elokuun kesälomataukoa.
Taustalla on inflaation tasaantuminen euroalueella. Elokuussa kuluttajahinnat nousivat Eurostatin mukaan 2,1 prosentin tahtia, eli EKP:n kahden prosentin inflaatiotavoite on saavutettu.