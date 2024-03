EKP: Inflaatio ja talouskasvu jää arvioitua matalammiksi – korot laskemassa alkukesästä

EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde totesi lehdistötilaisuudessa, että euroalue etenee hyvin kohti inflaatiotavoitettaan, mikä on edellytys sille, että korkoja voidaan alkaa laskea nykyiseltä ennätyskorkealta tasoltaan.

EKP nosti pankkien talletuskoron 4,0 prosenttiin viime syyskuussa, mutta on siitä lähtien pitänyt ohjauskorot ennallaan.

– Mutta me emme ole vielä riittävän luottavaisia. Me tarvitsemme vielä lisää todisteita ja tietoa. Me tiedämme enemmän huhtikuussa, mutta paljon enemmän kesäkuussa, Lagarde sanoi inflaation kehityksestä.