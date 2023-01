EK15: Pystyykö Kalle Rovanperä ihmeeseen? MTV seuraa Monte Carlo -rallin päätöspäivää

SUNNUNTAIN OHJELMA

TILANNE 14/18 EK:N JÄLKEEN

SEURANTA

EK15 Lucéram / Lantosque 1

– Kontrolloin vauhtini täydellisesti. Otan riskejä siellä, missä haluan niitä ottaa. Ei tämä vielä ohi ole. Pitää ajaa tarkasti, mutta täällä ei tarvitse leikata. Niissä on rengasrikkojen vaara.

K lo 9.33: Rovanperä ajaa täsmälleen saman ajan Evansin kanssa. Ogier on tulossa takaa vielä vähän kovempaa.

– Ihan ok pätkä. Ei mitään ylimääräistä. Aika raju päivä tulee renkaille. Yritin ajaa ihan perusfiksusti.

Klo 9.30: Toyota ottaa taas pohja-ajan. Neuville häviää Evansille 2,4 sekuntia. Väliaikojen perusteella Ogier on ottamassa Rovanperältä luulot pois: toisessa väliajassa 0,7 sekuntia Rovanperää edellä.

– Pyörähdimme heti ensimmäisessä mutkassa. Hybridissä on jotain vikaa. Jotain sekaannusta kartoissa, Neuville kertoo.

Kokonaistilanteessa eroa kolmantena olevaan Neuvilleen on yli 20 sekuntia.

– Ajan vain läpi. Tämä on kovaa renkaille. Pitää vain selvittää nämä kolme ensimmäistä pätkää, ja katsotaan sitten.

Klo 9.22: Tänak taitaa säästellä renkaita Power Stagelle. Hän tulee hyvin samaa vauhtia Lapin kanssa. Tänak on siis ainoa Rally1-kuljettaja, jolla on vain yksi vararengas mukana.

Klo 9.19: Ja korjataan sen verran, että Lappi nousee sittenkin Sordon edelle, koska Sordo on saanut tällä pätkällä 10 sekunnin aikasakon varaslähdöstä. Sordo on viisi sekuntia Lappia nopeampi, joten Lappi nousee tallikaverinsa edelle 2,4 sekunnin erolla.

Klo 9.16: Lappi pätkän maalissa eikä vaikuta lainkaan tyytyväiseltä. Tuntuma on oikea, sillä Sordo on viimeisessä väliajassa viisi sekuntia edellä. Vaikea aamu suomalaisella.

Klo 9.12: Sordo toisessa väliajassa 2,9 sekuntia Lappia edellä. Samaan aikaan Loubet on jo maalissa. Hän kertoo ajaneensa hitaasti ja säästäneensä renkaita Power Stagelle.

Klo 9.10: Tänak saadaan pian liikkeelle. On mielenkiintoista nähdä, miten virolaisen auto toimii nyt kun ohjaustehostimen pitäisi olla taas kunnossa. Tänakin ongelmista voit lukea lisää tästä:

Klo 8.57: Päätöspäivä on käynnissä. Ensimmäisenä kuljettajan reitille starttaa Loubet. Seuraavina vuorossa Serderidis, Lappi, Sordo, Katsuta, Tänak, Evans, Neuville, Rovanperä, Ogier.

Tasan 16 sekunnin ero eteen- ja taaksepäin on tuntuva muttei turvallinen. Isojen erojen tekeminen on sunnuntain erikoiskokeilla vaikeampaa kuin lauantaina; varsinkin päivän toinen ja neljäs erikoiskoe, jo torstai-iltana kertaalleen ajettu legendaarinen Col de Turinin erikoiskoe on kuljettajille erittäin tuttu.