EK: Rinteen hallituksen arvio palkkatuen työllisyysvaikutuksista liian optimistinen – Häkämies toppuuttelee: "Vaikutus pyörii ennemmin tuhansissa kuin kymmenissä tuhansissa"

Palkkatuen käytön lisääminen on tärkeimpiä työllisyystoimia, joista hallitus on jo ehtinyt päättää. Työministeri Timo Harakka (sd.) arvioi viikonloppuna Ylellä, että palkkatuen käyttö voisi kaksinkertaistua, mikä tarkoittaisi 20 000:ta uutta työpaikkaa.

EK:n toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen mukaan tämä arvio on ylioptimistinen.

EK:n johtavan asiantuntijan Vesa Rantahalvarin mielestä palkkatuen vaikuttavuus on nykyisin hyvin huono. Palkkatuen avulla työllistyneet pysyvät hänen mukaansa heikosti töissä tukikauden jälkeen.

– Tätä ei tapahdu käytännössä ollenkaan silloin, kun palkkatukea käytetään kunnissa ja valtiolla. Vaikuttavuutta on ainoastaan jonkin verran yksityisellä sektorilla.

Palkkatuki on työnantajalle myönnettävä taloudellinen tuki, joka käytetään työntekijän palkkaamiseen. Rinteen hallitus on osoittamassa palkkatukeen lisämiljoonia valtion ensi vuoden budjettiin. Lisärahoista päätetään hallituksen budjettiriihessä ensi viikolla.

Hallitus aikoo myös yksinkertaistaa palkkatuen ehtoja, nopeuttaa tuen maksatusta ja houkutella yrityksiä käyttämään tukea. Harakan mielestä järjestelmä on ollut yrityksille aivan liian monimutkainen.

EK lyhentäisi kotihoidontukea



Ehdotus ei ole uusi, sillä EK on pitänyt porrastamista esillä aiemminkin. Samaa keinoa on esittänyt kesän aikana myös oppositiopuolue kokoomus. Sen sijaan työntekijäpuolen suurin keskusjärjestö SAK on jyrkästi torjunut julkisuudessa ajatuksen työttömyysturvan porrastamisesta.