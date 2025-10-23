EK:n johtajan mukaan pakotteet hankaloittavat merkittävästi Venäjän öljyn vientiä.
Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Petri Vuorio arvioi Seitsemän uutisissa pakotteiden olevan hyvin merkittäviä Venäjälle.
– Merkittävää on myös se, että nämä ovat ensimmäiset Venäjä-pakotteet, jotka presidentti Trump asettaa. Selvästi hänen kärsivällisyytensä on loppumassa. Nyt nähdään, aukeaako tästä Pandoran lipas Yhdysvaltain pakotteiden osalta.
Vuorion mukaan pakotteet hankaloittavat merkittävästi Venäjän öljyn viestiä ja lisäävät kustannuksia.
– Nyt me tietysti mielenkiinnolla odotamme, miten kaksi suurinta öljyn ostajaa Kiina ja Intia tulevat reagoimaan, Vuorio sanoo.
Suomessa Neste on lopettanut polttoaineen toimittamisen Teboilille.
– Suomalaisyritysten Venäjän kauppa on käytännössä olematonta, koska olemme jätäneet Venäjän kaupan. Välillisesti Venäjän osuus maailman öljymarkkinoilla on noin kymmenen prosenttia, Vuorio sanoo.